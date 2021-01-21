Сегодня Продэксим узнает соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов. Все - ТОП-команды Европы

Сегодня УЕФА проведёт жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу. Начало церемонии в 15:00 по Киеву..

На этой стадии турнира примет участие и представитель Украины - херсонский "Продэксим". Напомним, что на пути к 1/8-й "мельники" прошли североирландский "Росарио" (победа 28:1) и северомакедонский "Шкупи" (победа 5:1).

В 1/8 финала "Продэксим" уже будет несеянной командой, поэтому сам окажется в статусе андердога.

Потенциальные соперники "Продэксима" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Барса" (Испания)

"Интер" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Кайрат" (Казахстан)

"Бенфика" (Португалия)

"Актобе" (Казахстан)

В числе сеянных также есть два российских клуба - КПРФ и "Югра" - однако Исполком УЕФА решил развести команды по разным парам.

"Продэксим" будет автоматически помещён в первую корзину и, соответственно, первым узнает соперника.

1/8 финала футзальной Лиги чемпионов состоит из одного поединка. На этой жеребьёвке будет определён хозяин матча, поэтому не исключено, что встреча состоится в Украине. Заметим, что две предыдущие игры херсонцев текущей ЛЧ также состоялись на нашей земле: в Одессе и Запорожье.

Матчи 1/8 финала пройдут с 16 по 21 февраля, а победители отправятся в "Финал восьми", который в апреле-мая примет Минск.