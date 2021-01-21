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Чемпион Украины узнал соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок состоится в Испании

Чемпион Украины узнал соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу. На этой стадии турнира продолжает борьбу чемпион Украины, херсонский "Продэксим".

"Мельники", начиная с 1/8 финала, уже несеянные, поэтому соперником мог оказаться только один из ТОП-клубов из Испании, Португалии или Казахстана. В числе сеянных также были два клуба из России, но Исполком УЕФА и в футзале разводит обе страны по разным парам.

Итак, согласно жеребьёвке, херсонцы встретяся с испанским "Интером" из города Алькала-де-Энарес - пятикратным победителем чемпионской лиги.и действующим чемпионом Испании.

Стадия состоит из одного матча, который состоится между 16 и 21 февраля. Встреча пройдёт на поле соперника. в Испании.

Победители всех пар этого раунда сыграют в "Финале восьми". Заметим, что украинская команда ещё ни разу не участвовала в финальной пульке турнира.

Полные результаты жеребьёвки

Чемпион Украины узнал соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов - изображение 1

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В статье: Продэксим (Херсон) Лига чемпионов по футзалу
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
21.01.2021 в 15:48
Спорт клуб КПРФ - это пипец))) Ка.ца.пня в своем репертуаре)
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