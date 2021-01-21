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Чемпион Украины узнал соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов
Поединок состоится в Испании
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу. На этой стадии турнира продолжает борьбу чемпион Украины, херсонский "Продэксим".
"Мельники", начиная с 1/8 финала, уже несеянные, поэтому соперником мог оказаться только один из ТОП-клубов из Испании, Португалии или Казахстана. В числе сеянных также были два клуба из России, но Исполком УЕФА и в футзале разводит обе страны по разным парам.
Итак, согласно жеребьёвке, херсонцы встретяся с испанским "Интером" из города Алькала-де-Энарес - пятикратным победителем чемпионской лиги.и действующим чемпионом Испании.
Стадия состоит из одного матча, который состоится между 16 и 21 февраля. Встреча пройдёт на поле соперника. в Испании.
Победители всех пар этого раунда сыграют в "Финале восьми". Заметим, что украинская команда ещё ни разу не участвовала в финальной пульке турнира.
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