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Барселона будет соперником Динамо в Юношеской Лиге УЕФА, у Шахтера - португальцы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Один матч

Барселона будет соперником Динамо в Юношеской Лиге УЕФА, у Шахтера - португальцы
Новина українською

В среду, 27 января, состоялась жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА (U-19).

В этом сезоне турнир проходит в измененном формате. Все этапы будут состоять исключительно из одноматчевую противостояний на вылет. Из команд сыграет дома, а кто - на выезде, определялось путем жеребьевки.

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Киевское "Динамо", которое проходило по Пути Лиги чемпионов, получило в соперники испанскую "Барселону". Поединок состоится на поле киевлян.

А соперником донецкого "Шахтера" будет португальский "Порту", "горняки" также будут играть дома.

Матчи 1/32 финала состоятся 2-3 марта.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Юношеская Лига УЕФА
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Источник:
УЄФА

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.01.2021 в 14:15
в Юношеской Лиге УЕФА будет соперником у Динамо - Бар селона, у Шахтера - Порт у гальцы
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