Барселона будет соперником Динамо в Юношеской Лиге УЕФА, у Шахтера - португальцы

В среду, 27 января, состоялась жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА (U-19).

В этом сезоне турнир проходит в измененном формате. Все этапы будут состоять исключительно из одноматчевую противостояний на вылет. Из команд сыграет дома, а кто - на выезде, определялось путем жеребьевки.

Киевское "Динамо", которое проходило по Пути Лиги чемпионов, получило в соперники испанскую "Барселону". Поединок состоится на поле киевлян.

А соперником донецкого "Шахтера" будет португальский "Порту", "горняки" также будут играть дома.

Матчи 1/32 финала состоятся 2-3 марта.