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Барселона будет соперником Динамо в Юношеской Лиге УЕФА, у Шахтера - португальцы
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В среду, 27 января, состоялась жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА (U-19).
В этом сезоне турнир проходит в измененном формате. Все этапы будут состоять исключительно из одноматчевую противостояний на вылет. Из команд сыграет дома, а кто - на выезде, определялось путем жеребьевки.
Киевское "Динамо", которое проходило по Пути Лиги чемпионов, получило в соперники испанскую "Барселону". Поединок состоится на поле киевлян.
А соперником донецкого "Шахтера" будет португальский "Порту", "горняки" также будут играть дома.
Матчи 1/32 финала состоятся 2-3 марта.
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