Тренер Динамо U-19: После жеребьевки ребята писали: "Класс! Барселону мы еще не обыгрывали!"

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк прокомментировал результат жеребьевки 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА, по результатам которой соперником "бело-синих" станет "Барселона".

- Результат жеребьевки мы восприняли положительно. Нам попался хороший соперник, хороший раздражитель для нашей команды. И игроки, и мы, тренеры, настраиваемся на интересный матч. Проверим свои силы на фоне "Барселоны". Думаю, игра будет интересной. Тем более, поединок состоится в Киеве.

- Все потенциальные соперники были непростые, хотя "Барселона" с ее знаменитой академией, конечно, стоит особняком. А были ли у вас предпочтения перед жребием?

- Конечно, с "Барселоной" хотелось бы встретиться не на таком этапе, а чуть позже, но раз жребий так распорядился, ничего не поделаешь. С каталонским клубом интересно сыграть на любом этапе. Учитывая, что осенью не было матчей Юношеской Лиги чемпионов, посмотреть и проанализировать игру соперников сложнее, так что все команды сейчас, грубо говоря, будут "темными лошадками".

- Насколько справедливым считаете сокращенный формат нынешней Юношеской Лиги УЕФА?

- Учитывая, что наша команда впервые за несколько лет попала в групповой раунд Лиги чемпионов, нам, конечно, очень хотелось сыграть в группе и провести больше матчей. Тем более в такой группе – с той же "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем". Но в связи с нынешним положением дел в мире, пандемией, УЕФА посчитал это нецелесообразным. В принципе, мы и в прошлом, и в позапрошлом сезонах Юношеской Лиги УЕФА играли почти в таком формате – матчи на вылет, так что в этом плане у нас есть хороший опыт.

- То, что матч состоится в Киеве, является положительным моментом?

- Конечно, это плюс. Не знаю, будут болельщики на трибунах или нет, но все равно сыграть на родном поле для ребят будет важным фактором. Как говорится, дома и стены помогают. А учитывая ситуацию с перелетами во время пандемии, игроки не будут отвлекаться и тратить лишние силы. Помню, в прошлом году у нас был непростой перелет на выездной матч.

- С игроками вы еще не обсуждали результат жеребьевки?

- Еще нет, поскольку жеребьевка была уже после тренировки. Некоторые ребята уже писали мне сообщения, например такие: "Класс! "Барселону" мы еще не обыгрывали!" Думаю, настрой на игру будет хороший. Главное, чтобы мы все подошли к матчу без травм и в хорошем состоянии. С этим мы должны справиться.

- Какие ближайшие планы у команды?

- Завтра сыграем товарищеский матч, затем улетаем на тренировочный сбор. Возвращаемся 8-го числа, а затем уже начинается чемпионат Украины. Мы проведем три тура, после чего будем готовиться непосредственно к игре с "Барселоной". Много футболистов, заявленных на Юношескую Лигу УЕФА, играют за "Динамо" U21. И они, и мы будем играть матчи чемпионата, а уже за неделю до игры будем собирать тот состав, который будет играть с "Барселоной".