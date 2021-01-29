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Директор по развитию MEGOGO: Еще не знаю, будем ли делиться еврокубковым контентом с Футболами

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Сервис выиграл битву у Футболов

Директор по развитию MEGOGO: Еще не знаю, будем ли делиться еврокубковым контентом с Футболами
Новина українською

Директор по стратегическому развитию сервиса MEGOGO Иван Шестаков в эфире SportArenaTV рассказал о том, планирует ли платформа делиться еврокубковым контентом с каналами "Футбол".

"Не знаю, посмотрим. Мы все еще в процессе определения нашей политики по монетизации этого контента. Стратегию мы еще строим по развитию спортивного направления. Мы точно проведем несколько тестов, от них будет зависеть, как мы будем действовать в будущем.

Пока мы не можем сказать, еще времени очень мало прошло. А переговоры всегда с кем-то идут", – сказал Шестаков.

Напомним, что именно MEGOGO выиграл тендер УЕФА и является правообладателем на трансляции еврокубков в Украине на последующие три сезона. Однако при этом, сервис может часть контента отдать третьим трансляторам по сублицензии.

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В статье: ТК Футбол Megogo
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
29.01.2021 в 21:01
Ни в коем случае !!!!! Упаси Бог !!!!
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