Директор по развитию MEGOGO: Еще не знаю, будем ли делиться еврокубковым контентом с Футболами

Директор по стратегическому развитию сервиса MEGOGO Иван Шестаков в эфире SportArenaTV рассказал о том, планирует ли платформа делиться еврокубковым контентом с каналами "Футбол".

"Не знаю, посмотрим. Мы все еще в процессе определения нашей политики по монетизации этого контента. Стратегию мы еще строим по развитию спортивного направления. Мы точно проведем несколько тестов, от них будет зависеть, как мы будем действовать в будущем.

Пока мы не можем сказать, еще времени очень мало прошло. А переговоры всегда с кем-то идут", – сказал Шестаков.