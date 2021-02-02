Без Хедиры. Ювентус назвал состав на матчи плей-офф ЛЧ

Уже совсем скоро начинаются матчи плей-офф Лиги Чемпионов. Команды формируют списки игроков, которые сыграют в раундах на вылет.

Свою заявку опубликовал "Ювентус". Туринский клуб не подписывал новичков зимой, а единственным изменением стало отсутствие Сами Хедиры. Полузащитник, напомним, отправился в "Герту".

Полность заявку выглядит следующим образом :

Щенсны, Кьеллини, Де Лигт, Артур, Роналду, Рэмси, Мората, Дибала, Алекс Сандро, Данило, Маккенни, Куадрадо, Бонуччи, Кьеза, Рабиот, Демирал, Бенттанкур, Пинсольо, Фработта, Кулусевски, Буффон.

Напомним, что в 1/8 финала "Ювентус" сыграет против "Порту".