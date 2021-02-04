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Ливерпуль не сможет въехать в Германию на матч ЛЧ - игра против РБ Лейпцига пройдет на нейтральном поле

Лига Чемпионов
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Угадайте с трех раз, что стало причиной

Ливерпуль не сможет въехать в Германию на матч ЛЧ - игра против РБ Лейпцига пройдет на нейтральном поле
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Коронавирус второй сезон подряд мешает футбольному миру. На этот раз, вероятно, пострадает раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

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По данным журналиста ESPN Дерека Рэя, первая игра между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем" пройдет на нейтральном поле. Дата поединка - 16-е февраля.

Основная причина - Германия временно прекратила авиасообщения с Британией из-за нового штама COVID-19. Английская команда не сможет посетить немецкую землю.

До понедельника "РБ Лейпциг" должен будет найти нейтральное место для проведения матча. Вполне возможно, что это будет Зальцбург. В противном случае, "быкам" может грозить техническое поражение.

Ответная встреча в Англии назначена на десятое марта.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг коронавирус
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