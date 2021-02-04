Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль не сможет въехать в Германию на матч ЛЧ - игра против РБ Лейпцига пройдет на нейтральном поле
Угадайте с трех раз, что стало причиной
Коронавирус второй сезон подряд мешает футбольному миру. На этот раз, вероятно, пострадает раунд плей-офф Лиги Чемпионов.
По данным журналиста ESPN Дерека Рэя, первая игра между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем" пройдет на нейтральном поле. Дата поединка - 16-е февраля.
Основная причина - Германия временно прекратила авиасообщения с Британией из-за нового штама COVID-19. Английская команда не сможет посетить немецкую землю.
До понедельника "РБ Лейпциг" должен будет найти нейтральное место для проведения матча. Вполне возможно, что это будет Зальцбург. В противном случае, "быкам" может грозить техническое поражение.
Breaking: Liverpool have been denied entry to Leipzig for the CL round of 16 first leg due to Covid rules. Onus now on Leipzig to find a neutral venue.— Derek Rae (@RaeComm) February 4, 2021
Ответная встреча в Англии назначена на десятое марта.
Популярное сейчас
- Ничья - тоже результат. Динамо не смогло обыграть середняка чемпионата Болгарии
- Суркис приехал с инспекцией в Турцию
- Луис Адриано против Роберта Левандовского на катарских стадионах. Сегодня стартует клубный ЧМ
- Динамо и Шахтер снова вытянут? Чем грозит Украине деградация в таблице коэффициентов. ВИДЕО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО