Отмена группового этапа, увеличение числа команд. УЕФА рассмотрит новый формат ЛЧ

Топовые европейские команды стали всерьез рассматривать вариант создания отдельной Суперлиги. УЕФА нужно думать, чем отвечать.

По данным The Telegraph, сейчас рассматривается вариант смены формата Лиги Чемпионов. Новые изменения могут вступить в силу в 2024-м году.

В "новой ЛЧ" будет отменен групповой этап, а зачетные балы будут идти в общую таблицу. 36 команд, а не 32 как сейчас, в первой части проведут по десять матчей, после чего начнется раунд 1/8. Туда напрямую попадут восемь лучших клубов, остальное число путевок будет разыграно между 9-24 командами.

EXCLUSIVE: Six Premier League clubs may get the opportunity to play in the Champions League from 2024 onwards, reports @SamWallaceTel — https://t.co/iqdaykFVSG