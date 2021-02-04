  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Отмена группового этапа, увеличение числа команд. УЕФА рассмотрит новый формат ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отмена группового этапа, увеличение числа команд. УЕФА рассмотрит новый формат ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ответ Суперлиге

Отмена группового этапа, увеличение числа команд. УЕФА рассмотрит новый формат ЛЧ
UA-Футбол
Новина українською

Топовые европейские команды стали всерьез рассматривать вариант создания отдельной Суперлиги. УЕФА нужно думать, чем отвечать.

Читайте также350 миллионов за вступление, 15 постоянных клубов. Times раскрыл модель Суперлиги

По данным The Telegraph, сейчас рассматривается вариант смены формата Лиги Чемпионов. Новые изменения могут вступить в силу в 2024-м году.

В "новой ЛЧ" будет отменен групповой этап, а зачетные балы будут идти в общую таблицу. 36 команд, а не 32 как сейчас, в первой части проведут по десять матчей, после чего начнется раунд 1/8. Туда напрямую попадут восемь лучших клубов, остальное число путевок будет разыграно между 9-24 командами.

Отмечается также, что может быть сокращено число участников Лиги Европы - до 32-х.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avangardo (Lviv)
04.02.2021 в 23:50
Моча їм в голову б`є з таким форматом. Жереб тоді буде мати велике значення, щодо тих 10 матчів, хто з ким зіграє, можна умовно зіграти всі ці матчі з топами, а можна і з середняками і андердогами
Ответить
+1
0
storm_ua (Николаев)
04.02.2021 в 23:40
Хрень полная, на хрен менять то что и так идеально.. Псевдо функционеры уефа наркоманы полные.
Ответить
+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
04.02.2021 в 23:28
Бред!
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...