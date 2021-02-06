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Точно не в Германии. Стало известно, где может пройти матч РБ Лейпциг - Ливерпуль

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Объявить должны в понедельник

Точно не в Германии. Стало известно, где может пройти матч РБ Лейпциг - Ливерпуль
UA-Футбол
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Как мы уже сообщали ранее, первый матч 1/8 ЛЧ, в котором "РБ Лейпциг" должен был принять "Ливерпуль", пройдет не в Германии. Власти ограничили въезд представителям Британии.

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По данным немецких СМИ, сейчас рассматривается два альтернативных стадиона. Вероятнее всего, игра пройдет в Бухаресте. Также существует вероятность того, что встречу проведут в Лондоне на домашнем стадионе "Тоттенхэма".

Отметим, что там может пройти первые матч ЛЧ между "Боруссией" М и "Ман Сити".

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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Кот2021 (Николаев)
06.02.2021 в 21:59
А чё въезд-то ограничили?А в Лондон игроков немецкой команды получается отпустить можно...?Где логика...?
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