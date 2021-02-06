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Точно не в Германии. Стало известно, где может пройти матч РБ Лейпциг - Ливерпуль
Объявить должны в понедельник
Как мы уже сообщали ранее, первый матч 1/8 ЛЧ, в котором "РБ Лейпциг" должен был принять "Ливерпуль", пройдет не в Германии. Власти ограничили въезд представителям Британии.
По данным немецких СМИ, сейчас рассматривается два альтернативных стадиона. Вероятнее всего, игра пройдет в Бухаресте. Также существует вероятность того, что встречу проведут в Лондоне на домашнем стадионе "Тоттенхэма".
Oliver Mintzlaff (CEO) via Sky Germany: Leipzig‘s first leg vs Liverpool will be played at Tottenham or in Budapest. Decision on Monday.— Raphael Honigstein???? (@honigstein) February 6, 2021
Отметим, что там может пройти первые матч ЛЧ между "Боруссией" М и "Ман Сити".
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