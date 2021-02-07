Стало известно, где Лейпциг и Ливерпуль проведут первую игру 1/8 ЛЧ

"РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" проведут первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов в Венгрии. Поединок пройдёт на арене имени Ференца Пушкаша в Будапеште. Об этом сообщает пресс-службы "быков".

Напомним, ранее власти Германии ограничили право на въезд представителям Британии из-за эпидемиологической ситуации на Альбионе. Таким образом "Ливерпуль" не мог попасть в Лейпциг.

Матч "Лейпциг" – "Ливерпуль" пройдёт 16 февраля.