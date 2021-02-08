Куда ехать Челси? Атлетико ищет альтернативу для Ванда Метрополитано в рамках 1/8 ЛЧ

Руководство "Атлетико" активно прорабатывает варианты с домашним стадионом на поединок 1/8 Лиги чемпионов с лондонским "Челси". Напомним, матч состоится 23 февраля, но далеко не факт, что на арене команды – "Ванда Метрополитано". "Матрасники" должны уведомить УЕФА с соответствующим отчетом как можно скорее.

Издание AS сообщает, что игра не может состояться в Португалии или Франции. Вполне возможно, что испанцы выберут Таллинн или Бухарест.

Все дело в том, что власти многих стран ограничивают право на въезд представителям Британии из-за эпидемиологической ситуации на Альбионе. К примеру, "РБ Лейпциг" примет "Ливерпуль" в Будапеште.