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Куда ехать Челси? Атлетико ищет альтернативу для Ванда Метрополитано в рамках 1/8 ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Похоже, мадридцы не первые и не последние

Куда ехать Челси? Атлетико ищет альтернативу для Ванда Метрополитано в рамках 1/8 ЛЧ
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Руководство "Атлетико" активно прорабатывает варианты с домашним стадионом на поединок 1/8 Лиги чемпионов с лондонским "Челси". Напомним, матч состоится 23 февраля, но далеко не факт, что на арене команды – "Ванда Метрополитано". "Матрасники" должны уведомить УЕФА с соответствующим отчетом как можно скорее.

Издание AS сообщает, что игра не может состояться в Португалии или Франции. Вполне возможно, что испанцы выберут Таллинн или Бухарест.

Все дело в том, что власти многих стран ограничивают право на въезд представителям Британии из-за эпидемиологической ситуации на Альбионе. К примеру, "РБ Лейпциг" примет "Ливерпуль" в Будапеште.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Челси (Лондон) Ванда Метрополитано коронавирус
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Slavutic
08.02.2021 в 14:51
Так недвусмысленно дали понять, какие страны в Европе высшего сорта, а какие второго сорта...)))
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Slavutic
08.02.2021 в 14:49
Европейцы совсем с ума посходили! Типо в Германию и Испанию "английский вирус" завозить нельзя, а вот в Венгрию, Румынию и Эстонию завозить "его" можно!)))))
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