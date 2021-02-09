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Юношеская лига УЕФА. Динамо сыграет с Барселоной на стадионе Лобановского, Шахтер с Порту - на Банникова
Известны время и место проведения матчей украинских команд в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА
Стали известны время и место проведения первых матчей 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА для "Динамо" и "Шахтера".
Так, "
"Шахтер" свой матч против "Порту" сыграет на НТК Банникова в среду 3 марта. Поединок начнется в 12:00.
Скорее всего, оба поединка пройдут без зрителей.
Напомним, что в сезоне-2020/21 турнир проводится по измененному формату и состоит из одноматчевых дуэлей на вылет.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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