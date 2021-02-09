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Юношеская лига УЕФА. Динамо сыграет с Барселоной на стадионе Лобановского, Шахтер с Порту - на Банникова

Лига Чемпионов
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Известны время и место проведения матчей украинских команд в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА

Юношеская лига УЕФА. Динамо сыграет с Барселоной на стадионе Лобановского, Шахтер с Порту - на Банникова
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Стали известны время и место проведения первых матчей 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА для "Динамо" и "Шахтера".

Так, "Динамо", матч против "Барселоны" проведет во вторник, 2 марта, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало матча - в 16:00.

"Шахтер" свой матч против "Порту" сыграет на НТК Банникова в среду 3 марта. Поединок начнется в 12:00.

Скорее всего, оба поединка пройдут без зрителей.

Напомним, что в сезоне-2020/21 турнир проводится по измененному формату и состоит из одноматчевых дуэлей на вылет.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Порту
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