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Стала известна реакция ассоциаций УЕФА по поводу реформы Лиги чемпионов
Встреча состоялась
Представители футбольных ассоциаций УЕФА провели очередную конференцию, на ней присутствовал президент Союза Александер Чеферин.
На повестке дня был вопрос реформы главного клубного европейского турнира. Как сообщает Sky Sports, на собрании обсуждалось потенциальное увеличение числа участников с 32 до 36 команд. Также поднималась тема проведения группового этапа по швейцарской системе.
По информации источника, ни одна из 55 ассоциаций не выступила против внесенных на рассмотрение инициатив. Напомним, УЕФА надеется запустить новый формат в 2024 году. Решение по введению обновленной системы будет приниматься не раньше апреля этого года.
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