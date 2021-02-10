Официально: матч Атлетико – Челси состоится не в Мадриде

Место проведения первого поединка 1/8 финала между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси" было изменено. Игра состоится не на "Ванда Метрополитано", а на национальном стадионе в Бухаресте (Румыния). Поединок состоится 23 февраля, ответная встреча пройдет в Лондоне 17 марта.

Напомним, ранее из-за ограничений по распространению мутации COVID-19 в Англии, матчи "Боруссия М" – "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" перенесли в Будапешт. Запрет на поездки между странами вступил в силу в конце прошлого месяца.

Также отметим, что ответный поединок с очень большой долей вероятности может пройти не в Лондоне.