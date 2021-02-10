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Официально: матч Атлетико – Челси состоится не в Мадриде
Город уже известен
Место проведения первого поединка 1/8 финала между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси" было изменено. Игра состоится не на "Ванда Метрополитано", а на национальном стадионе в Бухаресте (Румыния). Поединок состоится 23 февраля, ответная встреча пройдет в Лондоне 17 марта.
Напомним, ранее из-за ограничений по распространению мутации COVID-19 в Англии, матчи "Боруссия М" – "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" перенесли в Будапешт. Запрет на поездки между странами вступил в силу в конце прошлого месяца.
Также отметим, что ответный поединок с очень большой долей вероятности может пройти не в Лондоне.
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