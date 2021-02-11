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Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швейцарская система. Как в 2024 году будет выглядеть Лига чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

УЕФА проведет масштабную реформу ЛЧ

Швейцарская система. Как в 2024 году будет выглядеть Лига чемпионов

UA-Футбол
Новина українською

С 2024 года Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. УЕФА испытывает давление больших европейских клубов, которые хотят проводить больше матчей между собой и получать больше прибыли. Среди главных идеологов создания Суперлиги называют такие клубы как “Реал”, “Барселона”, “Ювентус”, “Бавария”, “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”. На публике УЕФА порицает стремления топ-клубов, но за кулисами ведет с ними переговоры.

Реформа нынешнего формата Лиги чемпионов является компромиссным вариантом. Главные нововведения – расширение количества участников до 36 и отмена традиционного группового этапа. Результаты команд будут сводиться в единую таблицу.

Это не значит, что все команды сыграют с друг друг по круговой системе, как в национальных чемпионатах. В первом раунде команды сыграют по десять матчей: пять дома и пять на выезде.

В материалах The Associated Press и The Times новая система проведения турнира называется “швейцарской”.

Швейцарская система часто используется для проведения турниров с большим количеством участников, например в шахматах. В первом туре пары распределяются жеребьевкой, но начиная со второго тура пары формируются так, чтобы между собой играли соперники, набравшие одинаковое количество очков.

В футболе это выглядело бы так: допустим, команды 1, 3, 5, 7 выиграли в первом матче, а команды 2, 4, 6 и 8 проиграли. В следующем раунде между собой встречались бы команды с одной победой (1, 3, 5, 7) и с одним поражением (2, 4, 6, 8). В третьем раунде было бы три “подгруппы”: команды с двумя победами, команды с одной победой и одним поражением, команды с двумя поражениями. И так далее.

Формат, предложенный УЕФА, выглядит несколько иначе. Распределение по коэффициенту сохранится. 36 команд при жеребьевке будут распределены в четыре корзины, а затем узнают своих соперников. Команда из корзины 1 сыграет два матча против команд из корзины 1, три – с соперниками из второй корзины, три против корзины 3 и два против корзины 4.

Если бы по этому формату проводилась ЛЧ 2020/2021 в соперники “Шахтеру” (корзина 2) могли бы достаться “Реал” (1), “Ливерпуль” (1), “Бавария” (1), “Атлетико” (2), “Манчестер Юнайтед” (2), “Зальцбург” (3), “РБ Лейпциг” (3), “Аталанта” (3), “Марсель” (4) и “Брюгге” (4).

Киевскому “Динамо” (3) могли бы выпасть такие соперники: “Пари Сен-Жермен” (1), “Севилья” (1), “Порту” (1), “Барселона” (2), “Манчестер Сити” (2), “Челси” (2), “Интер” (3), “Олимпиакос” (3), “Боруссия” Менхенгладбах (4) и “Ренн” (4).

Результаты всех матчей будут сводиться в единую таблицу.

Что будет дальше? По одним данным, первые восемь команд выйдут в плей-офф, а команды с девятой по 27 позицию разыграют оставшиеся восемь мест в 1/8. По другой информации, пары 1/8 определятся сразу после окончания десятитурового группового этапа. Первая команда в таблице будет играть с шестнадцатой, вторая с пятнадцатой, третья с четырнадцатой и так далее.

Команды, которые заняли с 17 по 24 места, перейдут в Лигу Европы, остальные вылетают.

Предполагается, что количество матчей в Лиге чемпионов возрастет с нынешних 125 до 225.

УЕФА, европейские лиги и европейская клубная ассоциация (ECA) продолжают вести переговоры. Сообщается, что стороны пока еще не обсуждали главный вопрос: как в турнире нового формата будут распределяться доходы от телетрансляций.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Суперлига футбольная Суперлига
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Комментарии (14)
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kalan-86 (Анкара)
11.02.2021 в 19:18
Вопрос только в том, когда успеть все игры сыграть, на групповом этапе добавится еще 4. Тренеры уже плачут не зная когда игрокам восстанавливаться. Может тогда как в хоккее, выпускать на поле звенья, для более частой ротации? (шучу конечно), хотя...ведь переняли турнирную систему из шахмат, давайте тогда уже и другие виды спорта подключать :) Что не сделаешь для финансовой выгоды.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.02.2021 в 19:08
"...головне питання: як в турнірі нового формату будуть розподілятися доходи від телетрансляцій". Це і все, що треба знати про причини всіх цих реформ. Заможним треба ще більше грошей. "Деньги, деньги, дребеденьги - Позабыв покой и лень - Делай деньги, делай деньги! - А остальное всё дребебедень!" (С) "Остров сокровищ".
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.02.2021 в 19:13
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі) 11.02.2021 в 19:08 як вам допис 11.02.2021 в 18:23 цікаво, тверезий погляд зі сторони - вам цей ... дописувач якщо його так можна назвати, не здається, щонайменше НЕАДЕКВАТНИМ ...
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+8
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.02.2021 в 19:24
Як вам допис дурня з Кіровограду? Який кожного дня дуркує тут? Як вам цей тупорилий дописувач? Якщо цього дурня можна назвати дописувачем.. Як на мене, воно дурне та неадекватне...
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0
-3
potygnuy (Чернівці)
11.02.2021 в 18:57
полная хрень
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0
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.02.2021 в 18:23
Да уж... Не повезло Флорентине Пересу... При такой системе, чтобы арбитры удачно регулировали ход матчей, под Реал, ну, т.е., чтобы выводили к следующим матчам для Реала более слабых соперников, мадридскому гному придётся отправлять арбитров в Гарвард на обучение.. Ведь как раньше всё было для Переса? Или подтасуют для Реала более слабого соперника при жеребьёвке, или Чакыр на пару с Кашшаи разрешит забивать игрокам Реала из офсайдов и левых пенальти, или разрешит Рамосу отбивать мячи, летящие в ворота, руками. Сейчас же все это может не сработать.. Можно в одном матче помочь Реалу, но это не гарантирует выход на более слабого соперника в следующих матчах. Да и не факт, что Флорентино ещё будет жив к тому времени...
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+1
-12
VermontVn (Mariupol)
11.02.2021 в 18:45
Ого, как вас стукнуло.
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+9
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.02.2021 в 19:18
Ого, как вас переклинило...
0
-8
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2021 в 19:19
Беднягу стукнуло очень давно. Возможно при рождении.
+5
0
Algrab (Костопiль)
11.02.2021 в 19:21
Та його і далі стукає кожен день, тільки струмом...
+5
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.02.2021 в 19:29
О, и металл здесь себе характеристику дает... Хвастается, что его при рождении стукнуло... Не понимаю, почему эта жертва аборта говорит здесь о себе? Ах, да... Я понимаю... Аргументированно опровергнуть мои слова не может, что-то умное о футболе сказать не может... Остаётся придурку говорить о себе..
0
0
avatar
REAL PA'MI PA'SIEMRE (PORTO)
11.02.2021 в 18:46
VermontVn (Mariupol) 11.02.2021 в 18:45
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+7
-1
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svat1303 (Днепр)
11.02.2021 в 18:22
х.. чего
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
11.02.2021 в 18:15
В принципе эта система очень интересная. Болельщики разберутся за пару матчей. Глааное что практически не знаешь с кем будешь встречаться в следующем туре
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0
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