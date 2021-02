Швейцарская система. Как в 2024 году будет выглядеть Лига чемпионов

С 2024 года Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. УЕФА испытывает давление больших европейских клубов, которые хотят проводить больше матчей между собой и получать больше прибыли. Среди главных идеологов создания Суперлиги называют такие клубы как “Реал”, “Барселона”, “Ювентус”, “Бавария”, “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”. На публике УЕФА порицает стремления топ-клубов, но за кулисами ведет с ними переговоры.

Реформа нынешнего формата Лиги чемпионов является компромиссным вариантом. Главные нововведения – расширение количества участников до 36 и отмена традиционного группового этапа. Результаты команд будут сводиться в единую таблицу.

Это не значит, что все команды сыграют с друг друг по круговой системе, как в национальных чемпионатах. В первом раунде команды сыграют по десять матчей: пять дома и пять на выезде.

В материалах The Associated Press и The Times новая система проведения турнира называется “швейцарской”.

Швейцарская система часто используется для проведения турниров с большим количеством участников, например в шахматах. В первом туре пары распределяются жеребьевкой, но начиная со второго тура пары формируются так, чтобы между собой играли соперники, набравшие одинаковое количество очков.

В футболе это выглядело бы так: допустим, команды 1, 3, 5, 7 выиграли в первом матче, а команды 2, 4, 6 и 8 проиграли. В следующем раунде между собой встречались бы команды с одной победой (1, 3, 5, 7) и с одним поражением (2, 4, 6, 8). В третьем раунде было бы три “подгруппы”: команды с двумя победами, команды с одной победой и одним поражением, команды с двумя поражениями. И так далее.

Формат, предложенный УЕФА, выглядит несколько иначе. Распределение по коэффициенту сохранится. 36 команд при жеребьевке будут распределены в четыре корзины, а затем узнают своих соперников. Команда из корзины 1 сыграет два матча против команд из корзины 1, три – с соперниками из второй корзины, три против корзины 3 и два против корзины 4.

Если бы по этому формату проводилась ЛЧ 2020/2021 в соперники “Шахтеру” (корзина 2) могли бы достаться “Реал” (1), “Ливерпуль” (1), “Бавария” (1), “Атлетико” (2), “Манчестер Юнайтед” (2), “Зальцбург” (3), “РБ Лейпциг” (3), “Аталанта” (3), “Марсель” (4) и “Брюгге” (4).

Киевскому “Динамо” (3) могли бы выпасть такие соперники: “Пари Сен-Жермен” (1), “Севилья” (1), “Порту” (1), “Барселона” (2), “Манчестер Сити” (2), “Челси” (2), “Интер” (3), “Олимпиакос” (3), “Боруссия” Менхенгладбах (4) и “Ренн” (4).

Результаты всех матчей будут сводиться в единую таблицу.

Что будет дальше? По одним данным, первые восемь команд выйдут в плей-офф, а команды с девятой по 27 позицию разыграют оставшиеся восемь мест в 1/8. По другой информации, пары 1/8 определятся сразу после окончания десятитурового группового этапа. Первая команда в таблице будет играть с шестнадцатой, вторая с пятнадцатой, третья с четырнадцатой и так далее.

Команды, которые заняли с 17 по 24 места, перейдут в Лигу Европы, остальные вылетают.

Предполагается, что количество матчей в Лиге чемпионов возрастет с нынешних 125 до 225.

УЕФА, европейские лиги и европейская клубная ассоциация (ECA) продолжают вести переговоры. Сообщается, что стороны пока еще не обсуждали главный вопрос: как в турнире нового формата будут распределяться доходы от телетрансляций.