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Голасо! УЕФА вспомнил шикарный гол Реброва Русенборгу в ЛЧ 99/00 - ВИДЕО
Эх, было время
СММ-щики УЕФА вспомнили шикарный гол
Отметим, что тогда в ЛЧ проводилось два групповых этапа, и преодолев первый, киевляне играли во втором с норвежцами, мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом".
В третьем туре "Русенборг" в Киеве проиграл со счетом 1:2, ну а победный и красивейший гол забил именно Ребров.
По итогам второго группового раунда в 1/4 финала вышли "Реал" и "Бавария", которые пересеклись и в полуфинале.
???? ГОЛАСО от Сергея Реброва в матче с "Русенборгом" ????— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 11, 2021
⏪ 2000#ThrowbackThursday | #ЛигаЧемпионов | @DynamoKyiv pic.twitter.com/qWEmONPlXR
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