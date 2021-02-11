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Голасо! УЕФА вспомнил шикарный гол Реброва Русенборгу в ЛЧ 99/00 - ВИДЕО

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Эх, было время

Голасо! УЕФА вспомнил шикарный гол Реброва Русенборгу в ЛЧ 99/00 - ВИДЕО

Новина українською

СММ-щики УЕФА вспомнили шикарный гол динамовца Сергея Реброва "Русенборгу" в Лиге чемпионов 1999/2000, опубликовав видео в официальном Твиттере.

Отметим, что тогда в ЛЧ проводилось два групповых этапа, и преодолев первый, киевляне играли во втором с норвежцами, мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом".

В третьем туре "Русенборг" в Киеве проиграл со счетом 1:2, ну а победный и красивейший гол забил именно Ребров.

По итогам второго группового раунда в 1/4 финала вышли "Реал" и "Бавария", которые пересеклись и в полуфинале.

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В статье: Сергей Ребров Русенборг (Тронхейм) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Steelen (Запорожье)
11.02.2021 в 22:37
ах как хочется заново те переживания испытывать... сегодня так уже не бывает.
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andrewzheludkov (Черновцы)
11.02.2021 в 22:00
Какой я старый... как вчера...
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