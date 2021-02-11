Голасо! УЕФА вспомнил шикарный гол Реброва Русенборгу в ЛЧ 99/00 - ВИДЕО

СММ-щики УЕФА вспомнили шикарный гол динамовца Сергея Реброва "Русенборгу" в Лиге чемпионов 1999/2000, опубликовав видео в официальном Твиттере.

Отметим, что тогда в ЛЧ проводилось два групповых этапа, и преодолев первый, киевляне играли во втором с норвежцами, мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом".

В третьем туре "Русенборг" в Киеве проиграл со счетом 1:2, ну а победный и красивейший гол забил именно Ребров.

По итогам второго группового раунда в 1/4 финала вышли "Реал" и "Бавария", которые пересеклись и в полуфинале.