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Следователь УЕФА считает, что в рамках матча ПСЖ – Истанбул официальные лица не проявляли расизм

Лига Чемпионов
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Следователь УЕФА считает, что в рамках матча ПСЖ – Истанбул официальные лица не проявляли расизм

GFNF

Новина українською

Следователь УЕФА оценил эпизоды с предполагаемым расизмом. Напомним, Себастьян Колческу, четвертый арбитр поединка "ПСЖ" – "Истанбул", стал центральной фигурой скандала в рамках декабрьской встречи команд в 6-м туре Лиги чемпионов. Следователь считает, что румынский судья не хотел оскорбить ассистента главного тренера "Истанбула" Пьера Вебо.

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Тем не менее, дисциплинарный комитет УЕФА может проигнорировать рекомендацию следователя и принять другое решение по инциденту. Комитет соберется через 2-3 недели после того, как получит замечания от юристов Колческу.

Напомним, матч пришлось доигрывать на следующий день – "ПСЖ" разгромил "Истанбул" со счетом 5:1.

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В статье: расизм Лига чемпионов Пьер Вебо Лига Чемпионов УЕФА Истанбул ББ (Стамбул) Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Себастьян Колческу
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Источник:
GFNF

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