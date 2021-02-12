Следователь УЕФА считает, что в рамках матча ПСЖ – Истанбул официальные лица не проявляли расизм

Следователь УЕФА оценил эпизоды с предполагаемым расизмом. Напомним, Себастьян Колческу, четвертый арбитр поединка "ПСЖ" – "Истанбул", стал центральной фигурой скандала в рамках декабрьской встречи команд в 6-м туре Лиги чемпионов. Следователь считает, что румынский судья не хотел оскорбить ассистента главного тренера "Истанбула" Пьера Вебо.

Тем не менее, дисциплинарный комитет УЕФА может проигнорировать рекомендацию следователя и принять другое решение по инциденту. Комитет соберется через 2-3 недели после того, как получит замечания от юристов Колческу.

Напомним, матч пришлось доигрывать на следующий день – "ПСЖ" разгромил "Истанбул" со счетом 5:1.