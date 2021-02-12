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Перенести, дома нельзя провести: ВСЕ матчи 1/8 ЛЧ и 1/16 ЛЕ, которые пройдут на нейтральных полях
Давайте разбираться
Agansport
Из-за ограничений по распространению мутации COVID-19 в Англии и некоторых других странах в УЕФА было принято решение перенести некоторые матчи еврокубков на нейтральные поля. Весь список поединков – вашему вниманию:
ЛЧ, 16 февраля, "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (Будапешт, Венгрия);
ЛЧ, 23 февраля, "Атлетико" – "Челси" (Бухарест, Румыния);
ЛЧ, 24 февраля, "Боруссия М" – "Манчестер Сити" (Будапешт, Венгрия);
ЛЕ, 18 февраля, "Мольде" – "Хоффенхайм" (Вильярреаль, Испания);
ЛЕ, 18 февраля, "Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" (Турин, Италия);
ЛЕ, 25 февраля, "Арсенал" – "Бенфика", (Пиреи, Греция).
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