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Лига Чемпионов

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Перенести, дома нельзя провести: ВСЕ матчи 1/8 ЛЧ и 1/16 ЛЕ, которые пройдут на нейтральных полях

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Давайте разбираться

Перенести, дома нельзя провести: ВСЕ матчи 1/8 ЛЧ и 1/16 ЛЕ, которые пройдут на нейтральных полях

Agansport

Новина українською

Из-за ограничений по распространению мутации COVID-19 в Англии и некоторых других странах в УЕФА было принято решение перенести некоторые матчи еврокубков на нейтральные поля. Весь список поединков – вашему вниманию:

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ЛЧ, 16 февраля, "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (Будапешт, Венгрия);

ЛЧ, 23 февраля, "Атлетико" – "Челси" (Бухарест, Румыния);

ЛЧ, 24 февраля, "Боруссия М" – "Манчестер Сити" (Будапешт, Венгрия);

ЛЕ, 18 февраля, "Мольде" – "Хоффенхайм" (Вильярреаль, Испания);

ЛЕ, 18 февраля, "Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" (Турин, Италия);

ЛЕ, 25 февраля, "Арсенал" – "Бенфика", (Пиреи, Греция).

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.02.2021 в 14:09
Ідіотизьмь
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