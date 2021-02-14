Пике успел восстановиться перед игрой с ПСЖ

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике восстановился после травмы колена.

В воскресенье он участвовал в общей тренировки команды впервые с ноября, когда он повредил связки правого колена.

Пике имеет шансы сыграть в первом матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов 16 февраля. Окончательное решение будет принято в понедельник.

В этом сезоне 34-летний Пике провёл всего 10 матчей за "Барселону" во всех турнирах.