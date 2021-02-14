Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пике успел восстановиться перед игрой с ПСЖ
Важная новость для "блаугранас"
123
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике восстановился после травмы колена.
В воскресенье он участвовал в общей тренировки команды впервые с ноября, когда он повредил связки правого колена.
Пике имеет шансы сыграть в первом матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов 16 февраля. Окончательное решение будет принято в понедельник.
В этом сезоне 34-летний Пике провёл всего 10 матчей за "Барселону" во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо отрывается от Шахтера, Заря догоняет Десну. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Данило Силва возвращается в Динамо
- Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча
- Перенести, дома нельзя провести: ВСЕ матчи 1/8 ЛЧ и 1/16 ЛЕ, которые пройдут на нейтральных полях
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...