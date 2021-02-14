Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: Барса умеет бороться и создана для побед. В ПСЖ такая же ситуация
Наставник парижан поделился ожиданиями от игры с каталонцами
UEFA
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мыслями накануне поединка против каталонской "Барселоны" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
"ПСЖ" в прошлом году имел возможность выиграть Лигу чемпионов и добиться того, о чем мечтал 50 лет. У нас появился еще один шанс. Чтобы дела шли хорошо, нужно действовать шаг за шагом. Следует помнить, что будет тяжело. Сначала нужно встретиться с "Барселоной".
Я следил за эволюцией "Барселоны" при Кумане. Сначала наблюдал из дома в Лондоне. Понятно, команда начинают новую главу. Как только пришел Рональд, он начал работать над тем, чтобы выжать максимум из команды.
Теперь, спустя семь месяцев, Рональд претворил свои идеи в жизнь, и команда знает, чего хочет тренер. Я вижу сплоченный коллектив с четкими идеями и потрясающими футболистами.
Эта команда умеет бороться и создана для побед. Их мышление заточено на победу, как во всех больших клуба. В "ПСЖ" такая же ситуация – мы тоже хотим сражаться и побеждать. Конечно, нам нужны четкие схемы и идеи, как атаковать и как помешать "Барселоне" идти в атаку. Надеемся, игроки сделают свою работу", – рассказал аргентинский наставник.
Напомним, каталонцы примут парижан 16-го февраля на "Камп Ноу", начало встречи - 22:00.
Популярное сейчас
- Динамо отрывается от Шахтера, Заря догоняет Десну. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сульшер приведет МЮ к титулу АПЛ. Доказываем
- Данило Силва возвращается в Динамо
- Голасо! УЕФА вспомнил шикарный гол Реброва Русенборгу в ЛЧ 99/00 - ВИДЕО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО