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Почеттино: Барса умеет бороться и создана для побед. В ПСЖ такая же ситуация

Лига Чемпионов
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Наставник парижан поделился ожиданиями от игры с каталонцами

Почеттино: Барса умеет бороться и создана для побед. В ПСЖ такая же ситуация

UEFA

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мыслями накануне поединка против каталонской "Барселоны" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

"ПСЖ" в прошлом году имел возможность выиграть Лигу чемпионов и добиться того, о чем мечтал 50 лет. У нас появился еще один шанс. Чтобы дела шли хорошо, нужно действовать шаг за шагом. Следует помнить, что будет тяжело. Сначала нужно встретиться с "Барселоной".

Я следил за эволюцией "Барселоны" при Кумане. Сначала наблюдал из дома в Лондоне. Понятно, команда начинают новую главу. Как только пришел Рональд, он начал работать над тем, чтобы выжать максимум из команды.

Теперь, спустя семь месяцев, Рональд претворил свои идеи в жизнь, и команда знает, чего хочет тренер. Я вижу сплоченный коллектив с четкими идеями и потрясающими футболистами.

Эта команда умеет бороться и создана для побед. Их мышление заточено на победу, как во всех больших клуба. В "ПСЖ" такая же ситуация – мы тоже хотим сражаться и побеждать. Конечно, нам нужны четкие схемы и идеи, как атаковать и как помешать "Барселоне" идти в атаку. Надеемся, игроки сделают свою работу", – рассказал аргентинский наставник.

Напомним, каталонцы примут парижан 16-го февраля на "Камп Ноу", начало встречи - 22:00.

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В статье: Барселона Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
UEFA

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