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Барселона – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Барселона – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и французским "Пари Сен-Жермен".

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Лига чемпионов возвращается, да еще как! Команда Рональда Кумана принимает коллектив Маурисио Почеттино. Четыре года назад "сине-гранатовые" оформили потрясающий камбэк после первой игры, но говорить о чем-то подобном в этот раз пока рановато. Справятся ли наставники с засильем в лазаретах? Какой стиль специалисты поставят во главу угла на "Камп Ноу"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 16 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

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В статье: Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Маурисио Почеттино Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Лионель+Месси Трансляция Аудио онлайн стрим
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