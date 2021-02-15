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Барселона – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и французским "Пари Сен-Жермен".
Лига чемпионов возвращается, да еще как! Команда Рональда Кумана принимает коллектив Маурисио Почеттино. Четыре года назад "сине-гранатовые" оформили потрясающий камбэк после первой игры, но говорить о чем-то подобном в этот раз пока рановато. Справятся ли наставники с засильем в лазаретах? Какой стиль специалисты поставят во главу угла на "Камп Ноу"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 16 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
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