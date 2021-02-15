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Кто из лидеров поедет в Каталонию: Почеттино объявил заявку ПСЖ на матч с Барселоной
Обновленные данные из столицы Франции
PSG
Маурисио Почеттино объявил список футболистов "Пари Сен-Жермен", которые отправятся на "Камп Ноу", чтобы сыграть с "Барселоной" в рамках первого поединка 1/18 финала Лиги чемпионов:
Кейлор Навас, Александр Летелье, Серхио Рико, Митчел Баккер, Абду Диалло, Алессандро Флоренци, Тило Керер, Преснель Кимпембе, Левен Курзава, Маркиньос, Андер Эррера, Идрисса Гейе, Мишю, Леандро Паредес, Данилу Перейра, Рафинья, Юлиан Дракслер, Пабло Сарабия, Марко Верратти, Мойзе Кин, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе.
Le groupe parisien pour ce #FCBPSG ! ????????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2021
???? @ChampionsLeague
Таким образом, Хуан Бернат, Колен Дагба, Тимоте Пембеле, Анхель Ди Мария и Неймар – не сыграют с "Барселоной". Напомним, встреча состоится завтра, 16 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени – сайт UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию матча.
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