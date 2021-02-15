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Нещерет, Миколенко, Денис Попов и еще 8 игроков в заявке Динамо на ЛЕ по списку Б

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Молодежь идет по списку Б

Нещерет, Миколенко, Денис Попов и еще 8 игроков в заявке Динамо на ЛЕ по списку Б

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"Динамо" огласило официальную заявку на весеннюю часть Лиги Европы по списку Б.

В нее вошли 11 человек:

Вратари: Нещерет, Моргун

Защитники: Скорко, Денис Попов, Миколенко, Забарный, Сирота, Вивчаренко

Полузащитник: Викентий Волошин

Нападающие: Ванат, Кирилл Попов

Ранее киевский клуб опубликовал заявку по списку А, в нее вошло 24 игрока.

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В статье: Динамо (Киев) Максим Сирота Викентий Волошин Виталий Миколенко Денис Попов Руслан Нещерет Илья Забарный Константин Вивчаренко Кирилл Попов Даниил Скорко Владислав Ванат Валентин Моргун
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