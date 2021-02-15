РБ Лейпциг - Ливерпуль: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

После проигранного матча с “Лестером” главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп признал, что его команда прекратила борьбу за победу в чемпионате Англии. Ранее “Ливерпуль” также вылетел из Кубка. Фактически Лига чемпионов остается последним трофеем, которые “красные” могут взять в этом сезоне. Но уже в первом раунде плей-офф жребий свел “Ливерпуль” с очень непростым соперником, полуфиналистом прошлой Лиги чемпионов “РБ Лейпциг”.

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов между “Лейпцигом” и “Ливерпулем” состоится во вторник, 16 февраля, в Будапеште. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2.

В интернете матч "РБ Лейпциг" – “Ливерпуль” будет доступен на платформах Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

В Германии матч “РБ Лейпциг” – “Ливерпуль” можно будет посмотреть с помощью сервисов DAZN, Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket, Blue Sport, в Англии – TalkSport Radio UK, BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com и BBC Radio 5 Live.