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Юргена Клоппа спросили, влияет ли на его работу в Ливерпуле личная потеря
Он обиделся
LFC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не подтвердил информацию о том, что он может покинуть клуб. Его спросили и о смерти матери накануне и не влияет ли эта трагедия на его работу.
Мне не нужен перерыв. Послушайте, последнее, о чем я хочу говорить на пресс-конференции - это о личном. Но все знают, что в этом плане у меня тяжелые времена, и это длится не три последние недели, а гораздо дольше. И мы всегда справлялись с этим в семье.
Я работаю в футболе уже 30 лет, тренером - 20 лет. Я могу разделять личное и работу, переключаться, я не держу это в себе. Если речь о личной жизни - это личное, если речь о футболе, то я на рабочем месте, я здесь!
Конечно, на нас влияет то, что происходят вокруг, но не надо беспокоиться обо мне. Может быть, я не очень хорошо выгляжу, погода плохая, борода седеет все больше. Да, я мало сплю, но я полон энергии. Ситуация непростая, но я вижу в этом интересный вызов, - цитирует Sky Sports.
Впереди у "Ливерпуля" первый матч 1/8 Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" завтра в 22:00. "Домашний" для немцев поединок состоится в Будапеште.
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