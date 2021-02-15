Барселона - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок бывшей и нынешней команд Неймара, вот только бразилец будет наблюдать за ним по телевизору - он травмирован. Также "ПСЖ" претендует и на легенду "Барсы" Лионеля Месси, что тоже добавит поединку принципиальности.

Неполных четыре года назад противостояние этих команд подарило Лиге чемпионов одну из самых ярких страниц в ее истории. "Ла Ремонтада" - так в Каталонии назвали домашние 6:1 после гостевого поражения 0:4. Правда, из героев того матча на "Камп Ноу" уже почти никого не осталось. Про Неймара мы говорили; Суарес колотит голы в "Атлетико"; Серхи Роберто залечивает травму.

Сможет ли новое поколение каталонцев хотя бы отчасти повторить тот успех и победить финалиста минувшей ЛЧ - узнаем во вторник, 16 февраля , на Футбол 1. Начало игры "Барселона" - "ПСЖ" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "ПСЖ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "ПСЖ" в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут: