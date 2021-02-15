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Барселона - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Барселона - ПСЖ, 16 февраля 2021
psgtalk.com
Поединок бывшей и нынешней команд Неймара, вот только бразилец будет наблюдать за ним по телевизору - он травмирован. Также "ПСЖ" претендует и на легенду "Барсы" Лионеля Месси, что тоже добавит поединку принципиальности.
Неполных четыре года назад противостояние этих команд подарило Лиге чемпионов одну из самых ярких страниц в ее истории. "Ла Ремонтада" - так в Каталонии назвали домашние 6:1 после гостевого поражения 0:4. Правда, из героев того матча на "Камп Ноу" уже почти никого не осталось. Про Неймара мы говорили; Суарес колотит голы в "Атлетико"; Серхи Роберто залечивает травму.
Сможет ли новое поколение каталонцев хотя бы отчасти повторить тот успех и победить финалиста минувшей ЛЧ - узнаем во вторник, 16 февраля, на Футбол 1. Начало игры "Барселона" - "ПСЖ" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "ПСЖ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "ПСЖ" в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Великобритания – BT Sport 3, Talksport 2 Radio UK, BT Sport App, BTSport.com
- Германия – Blue Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket
- Испания – Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Италия – SKY Go Italia, Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW TV
- Израиль - 5Sport
- Канада – DAZN
- Нидерланды – SBS 6, Ziggo Sport Voetbal
- Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
- США – CBS All Access, ZonaFutbol, TUDNxtra, Univision NOW, CBS Sports Network, TUDN USA, Univision
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Венгрия – Spíler2
- Турция - beIN Sports 1 Turkey, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Чехия – O2 TV, Nova Sport 2
- Словакия - Orange Sport 1
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, telekomsport.ro, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania
- Молдова - Prime
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