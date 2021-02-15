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Барселона - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Барселона - ПСЖ, 16 февраля 2021

Барселона - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

psgtalk.com

UA-Футбол
Новина українською

Поединок бывшей и нынешней команд Неймара, вот только бразилец будет наблюдать за ним по телевизору - он травмирован. Также "ПСЖ" претендует и на легенду "Барсы" Лионеля Месси, что тоже добавит поединку принципиальности.

Неполных четыре года назад противостояние этих команд подарило Лиге чемпионов одну из самых ярких страниц в ее истории. "Ла Ремонтада" - так в Каталонии назвали домашние 6:1 после гостевого поражения 0:4. Правда, из героев того матча на "Камп Ноу" уже почти никого не осталось. Про Неймара мы говорили; Суарес колотит голы в "Атлетико"; Серхи Роберто залечивает травму.

Сможет ли новое поколение каталонцев хотя бы отчасти повторить тот успех и победить финалиста минувшей ЛЧ - узнаем во вторник, 16 февраля, на Футбол 1. Начало игры "Барселона" - "ПСЖ" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "ПСЖ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "ПСЖ" в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Великобритания – BT Sport 3, Talksport 2 Radio UK, BT Sport App, BTSport.com
  • Германия – Blue Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket
  • Испания – Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Италия – SKY Go Italia, Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW TV
  • Израиль - 5Sport
  • Канада – DAZN
  • Нидерланды – SBS 6, Ziggo Sport Voetbal
  • Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
  • США – CBS All Access, ZonaFutbol, TUDNxtra, Univision NOW, CBS Sports Network, TUDN USA, Univision
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Венгрия – Spíler2
  • Турция - beIN Sports 1 Turkey, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Чехия – O2 TV, Nova Sport 2
  • Словакия - Orange Sport 1
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, telekomsport.ro, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania
  • Молдова - Prime
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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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