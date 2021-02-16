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Барселона - ПСЖ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти команды? Тест
Хватит ли трех минут?
Сегодня, 16 февраля, состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов 20/21. В одном из поединков "Барселона" на "Камп Ноу" примет действующего чемпиона Франции ПСЖ.
Перед этим поединком предлагаем освежить в памяти игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за один из этих коллективов.
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