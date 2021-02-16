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Барселона - ПСЖ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти команды? Тест

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Хватит ли трех минут?

Барселона - ПСЖ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти команды? Тест

Новина українською

Сегодня, 16 февраля, состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов 20/21. В одном из поединков "Барселона" на "Камп Ноу" примет действующего чемпиона Франции ПСЖ.

Перед этим поединком предлагаем освежить в памяти игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за один из этих коллективов.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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ruslans3nu
16.02.2021 в 09:26
Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ------ srt.vg/soska
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Maksrovnii (Днепр)
16.02.2021 в 09:24
11/15
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