Мбаппе едет к Месси, Нагельсманн ждет Клоппа: сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 16 февраля, стартует плей-офф Лиги чемпионов. Первые четыре тандема сыграют 16-17 февраля, следующие четыре – 23-24 февраля. Ответные поединки состоятся через 3 недели, в начале марта. Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

16 февраля, "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль"

16 февраля, "Барселона" – "Пари Сен-Жермен"

17 февраля, "Порту" – "Ювентус"

17 февраля, "Севилья" – "Боруссия Д"

23 февраля, "Лацио" – "Бавария"

23 февраля, "Атлетико" – "Челси"

24 февраля, "Боруссия М" – "Манчестер Сити"

24 февраля, "Аталанта" – "Реал"

Напомним, что матч "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" состоится в Будапеште. Тоже в столице Венгрии сыграют "Боруссия М" и "Манчестер Сити", поединок "Атлетико" – "Челси" пройдет в Бухаресте.