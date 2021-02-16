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Мбаппе едет к Месси, Нагельсманн ждет Клоппа: сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов
Наш с вами любимый турнир уже здесь
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Сегодня, 16 февраля, стартует плей-офф Лиги чемпионов. Первые четыре тандема сыграют 16-17 февраля, следующие четыре – 23-24 февраля. Ответные поединки состоятся через 3 недели, в начале марта. Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.
16 февраля, "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль"
16 февраля, "Барселона" – "Пари Сен-Жермен"
17 февраля, "Порту" – "Ювентус"
17 февраля, "Севилья" – "Боруссия Д"
23 февраля, "Лацио" – "Бавария"
23 февраля, "Атлетико" – "Челси"
24 февраля, "Боруссия М" – "Манчестер Сити"
24 февраля, "Аталанта" – "Реал"
Напомним, что матч "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" состоится в Будапеште. Тоже в столице Венгрии сыграют "Боруссия М" и "Манчестер Сити", поединок "Атлетико" – "Челси" пройдет в Бухаресте.
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