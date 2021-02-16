Куман: Месси и Мбаппе? В Барсе играет лучший футболист мира, Килиан – очень хороший исполнитель

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов своей команды против "Пари Сен-Жермен". Цитируют голландца Marca и ESPN.

"Речь не идет о дуэли между Месси и Мбаппе. В одной из команд играет лучший футболист мира, а Килиан – тоже очень хороший исполнитель. Уверен, нас ждет прекрасный матч, мы все получим удовольствие".

"Слухи о Месси в "ПСЖ" не отвлекают нас, он – футболист "Барселоны" и я не знаю, хочет ли Лео переезжать. Моя задача – подготовить команду к поединку".

"Конечно, футболисты высокого класса нуждаются в защите арбитров: Месси, Неймар, Роналду. Они позволяют нам наслаждаться шоу".

"Пике тренировался в обычном режиме, он в порядке".