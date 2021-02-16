  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Куман: Месси и Мбаппе? В Барсе играет лучший футболист мира, Килиан – очень хороший исполнитель
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: Месси и Мбаппе? В Барсе играет лучший футболист мира, Килиан – очень хороший исполнитель

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Рональд на связи

Куман: Месси и Мбаппе? В Барсе играет лучший футболист мира, Килиан – очень хороший исполнитель

FCB

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов своей команды против "Пари Сен-Жермен". Цитируют голландца Marca и ESPN.

"Речь не идет о дуэли между Месси и Мбаппе. В одной из команд играет лучший футболист мира, а Килиан – тоже очень хороший исполнитель. Уверен, нас ждет прекрасный матч, мы все получим удовольствие".

"Слухи о Месси в "ПСЖ" не отвлекают нас, он – футболист "Барселоны" и я не знаю, хочет ли Лео переезжать. Моя задача – подготовить команду к поединку".

"Конечно, футболисты высокого класса нуждаются в защите арбитров: Месси, Неймар, Роналду. Они позволяют нам наслаждаться шоу".

"Пике тренировался в обычном режиме, он в порядке".

"На данный момент я не вижу команд, которые лучше "Барселоны". Конечно, так себе, когда вы меняете много вещей в команде, играете с молодыми исполнителями и рассчитываете на победу в ЛЧ. Тем не менее, у нас отличный коллектив, мы прогрессируем и выступаем на хорошем уровне".

Читайте такжеСын Кумана: Месси действительно живет инкогнито, Лионеля никто не видит

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...