Порту – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Порту" и "Ювентусом".

Противостояние, в котором не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. "Ювентус" с засильем в лазарете и неопытным алленаторе приедет на "Драгау", чтобы обеспечить себе хороший результат перед матчем в Турине, однако получится ли у "Старой синьоры" это сделать? Или же мы получим одну из главных сенсаций недели? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев