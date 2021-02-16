Принимая парижан: ключевой защитник Барселоны попал в заявку на матч 1/8 ЛЧ впервые с ноября

Пресс-служба каталонской "Барселоны" опубликовала заявку в своем Твиттере на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен". Отметим, что в список Кумана попал защитник Жерар Пике. Испанец восстановился после травмы, которую он получил в поединке с мадридским "Атлетико" в конце ноября. К матчу с "ПСЖ" готовятся следующие футболисты:

Тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Гризманн, Пьянич, Брайтвайт, Месси, Дембеле, Пуч, Нету, Лангле, Педри, Тринкау, Альба, Матеус, Де Йонг, Фирпо, Умтити, Пенья, Мингеса.

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Сайт UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию матча.