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Пике возвращается. Барселона объявила состав на матч ЛЧ с ПСЖ

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Пике возвращается. Барселона объявила состав на матч ЛЧ с ПСЖ

Новина українською

Испанская "Барселона" объявила стартовый состав на домашний поединок 1/8 Лиги чемпионов с французским ПСЖ, сообщает клуб.

Интересно, что в числе 11 игроков нашлось место для центрального защитника Жерара Пике. Из-за травмы колена он не играл с ноября (матч с мадридским "Атлетико" 21 ноября).

Поединок "Барселона" - ПСЖ начнется в 22:00.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Жерар Пике
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 22:09
Возвращаясь раз под вечер... Kolibri идёт с конем по полю и конь внезапно говорит не надо петь про это песню пусть это будет наш секрет...
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Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 21:01
Возвращаясь раз под вечер ....... жизнь становится прекрасной и безумно хороша!!!
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