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Пике возвращается. Барселона объявила состав на матч ЛЧ с ПСЖ
Испанская "Барселона" объявила стартовый состав на домашний поединок 1/8 Лиги чемпионов с французским ПСЖ, сообщает клуб.
Интересно, что в числе 11 игроков нашлось место для центрального защитника Жерара Пике. Из-за травмы колена он не играл с ноября (матч с мадридским "Атлетико" 21 ноября).
Поединок "Барселона" - ПСЖ начнется в 22:00.
Barça XI#BarçaPSG— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 16, 2021
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 22:09
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Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 21:01
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