  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Марко Верратти выйдет в основе ПСЖ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марко Верратти выйдет в основе ПСЖ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хотя и ковид, и травма

Марко Верратти выйдет в основе ПСЖ

Новина українською

Французский ПСЖ объявил 11 игроков, которые выйдут на матч 1/8 Лиги чемпионов на выезде с "Барселоной", сообщает клуб.

В стартовом составе нашлось место итальянскому опорному полузащитнику Марко Верратти.

Хотя он накануне пропустил два поединка чемпионата Франции из-за COVID-19, а потом не сыграл с "Ниццой" уже из-за травмы бедра.

Поединок "Барселона" - ПСЖ начнется в 22:00.

Читайте такжеБитва за Месси. Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Верратти Лига чемпионов ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...