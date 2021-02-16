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Марко Верратти выйдет в основе ПСЖ
Хотя и ковид, и травма
Французский ПСЖ объявил 11 игроков, которые выйдут на матч 1/8 Лиги чемпионов на выезде с "Барселоной", сообщает клуб.
В стартовом составе нашлось место итальянскому опорному полузащитнику Марко Верратти.
Хотя он накануне пропустил два поединка чемпионата Франции из-за COVID-19, а потом не сыграл с "Ниццой" уже из-за травмы бедра.
Поединок "Барселона" - ПСЖ начнется в 22:00.
The starting 1⃣1⃣ for tonight! ????????⚡️#UCL | #FCBPSGpic.twitter.com/YEu3veyhyQ— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 16, 2021
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