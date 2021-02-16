Марко Верратти выйдет в основе ПСЖ

Французский ПСЖ объявил 11 игроков, которые выйдут на матч 1/8 Лиги чемпионов на выезде с "Барселоной", сообщает клуб.

В стартовом составе нашлось место итальянскому опорному полузащитнику Марко Верратти.

Хотя он накануне пропустил два поединка чемпионата Франции из-за COVID-19, а потом не сыграл с "Ниццой" уже из-за травмы бедра.

Поединок "Барселона" - ПСЖ начнется в 22:00.