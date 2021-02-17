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Барселона - ПСЖ 1:4. Обзор матча, видео голов
Faisal HQ
Первый матч противостояния 1/8 Лиги чемпионов. В состав "Барселоны" после трехмесячной паузы вернулся центральный защитник Пике. А состав французской команды пополнил Марко Верратти, который только что оправился от коронавируса и травмы.
Барселона - ПСЖ 1:4
Голы: Месси (27, пенальти) - Мбаппе (32, 65, 85), Мойзе Кин (70)
Обзор матча
Гол Месси:
Гол Мбаппе, 32 минута
Гол Мбаппе, 65 минута
Гол Мойзе Кина, 70 минута
Гол Мбаппе, 85 минута
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Комментарии (7)
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Po4eson (Одесса)
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ГенриВол (Волочиськ)
16.02.2021 в 23:53
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alex 66 (Кременчуг)
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Algrab (Костопiль)
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Просто Квашин (Харьков)
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Dardolis (Первомайск)
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Dardolis (Первомайск)
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