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Барселона - ПСЖ 1:4. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Барселона - ПСЖ 1:4. Обзор матча, видео голов

Faisal HQ

Новина українською

Первый матч противостояния 1/8 Лиги чемпионов. В состав "Барселоны" после трехмесячной паузы вернулся центральный защитник Пике. А состав французской команды пополнил Марко Верратти, который только что оправился от коронавируса и травмы.

Барселона - ПСЖ 1:4

Голы: Месси (27, пенальти) - Мбаппе (32, 65, 85), Мойзе Кин (70)

Обзор матча

Гол Месси:

Гол Мбаппе, 32 минута

Гол Мбаппе, 65 минута

Гол Мойзе Кина, 70 минута

Гол Мбаппе, 85 минута

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В статье: Лига чемпионов Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (7)
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Po4eson (Одесса)
17.02.2021 в 00:30
2 вопроса:1. Где пенальти??? 2. Зачем мне реклама прокладок перед просмотром???
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
16.02.2021 в 23:53
Мбапе потужно!!! Навіщо Куману була та Барселона. Навіщо Барселоні був той Куман
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+3
0
alex 66 (Кременчуг)
16.02.2021 в 23:54
не то слово)))
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+1
0
Algrab (Костопiль)
16.02.2021 в 23:52
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 23:46
Геи отгребают !!!! Браво ПСЖ !!! Браво Мбапе !!!!
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
16.02.2021 в 23:51
Сливки на лицо от будущего реаловца для путалонцев .
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
16.02.2021 в 23:39
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+1
0


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