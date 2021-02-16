Этот гол в ворота Барселоны сравнял Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил на 32 минуте выездного матча 1/8 ЛЧ в ворота "Барселоны". Благодаря этому голу с паса Марко Верратти он равнялся с легендарным Зинедином Зиданом.

Как сообщает Opta, у обоих французов по 8 голов на этапе плей-офф Лиги чемпионов. Но Зидан, напомним, завершил карьеру еще в 2006 году.

А лидируют по этому показателю среди французов Карим Бензема (18 голов) и Тьерри Анри (12 голов).