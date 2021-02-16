  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Этот гол в ворота Барселоны сравнял Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Этот гол в ворота Барселоны сравнял Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Значит надо еще...

Этот гол в ворота Барселоны сравнял Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом

Новина українською

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил на 32 минуте выездного матча 1/8 ЛЧ в ворота "Барселоны". Благодаря этому голу с паса Марко Верратти он равнялся с легендарным Зинедином Зиданом.

Как сообщает Opta, у обоих французов по 8 голов на этапе плей-офф Лиги чемпионов. Но Зидан, напомним, завершил карьеру еще в 2006 году.

А лидируют по этому показателю среди французов Карим Бензема (18 голов) и Тьерри Анри (12 голов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Лига чемпионов Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...