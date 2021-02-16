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ЛЧ. РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2. Превосходство в опыте

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ливерпуль сумел воспользоваться ошибками РБ у своих ворот

ЛЧ. РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2. Превосходство в опыте

UEFAcom_de

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

В последних матчах чемпионата Англии “Ливерпуль” часто терял очки из-за необъяснимых ошибок у своих ворот. Сегодня судьба вернул должок чемпиону Англии. “Ливерпуль” действовал зрело и прагматично, выжидая ошибок со стороны соперника. И РБ “преуспел” в этом.

Юлиан Нагельсманн решил сыграть без чистых нападающих, и оставил в запасе капитана и центрбека Вилли Орбана, доверившись Дайо Упамекано, который со следующего сезона будет выступать за “Баварию”. Оба решения не оправдали себя. Что касается “Ливерпуля”, то стартовая одиннадцатка команды Клоппа была максимально предсказуемой.

РБ ярче начал матч, и создал первый момент – на пятой минуте Ольмо ударил в штангу головой после кросса Анхелиньо. Но “Ливерпуль” быстро захватил контроль над игрой. Команда Юргена Клоппа уверенно владела мячом, а при потерях очень грамотно включалась в прессинг, вынуждая “Лейпциг” ошибаться при выходе из обороны. Центрбеки РБ часто ошибалась в передачах, не выходило у номинальных хозяев выходить в атаку и когда глубоко опускались к своим воротам Кампль и Ольмо. “Ливерпуль” впечатлял организованностью своей игры, но в первом тайме создавал только полушансы.

ЛЧ. РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2. Превосходство в опыте - изображение 1

Вторая половина вновь началась с момента “Лейпцига”, но Алиссон спас ворота “Ливерпуля”, вовремя выйдя из ворот, и сократив угол для Нкунку, который опередил в рывке Хендерсон после паса Анхелиньо. Но в дальнейшем гости действовали надежнее у своих ворот, и у РБ шансов больше не было.

“Ливерпуль” продолжал поджидать ошибки и его терпение в итоге было вознаграждено. Сначала Забитцер отдал неточный пас на Клостерманна, позволив Салаху перехватить мяч. Еще до того как форвард “Ливерпуля” поразил ворота, австриец схватился за голову – он понимал к чему приведет его ошибка.

А уже через пять минут “Ливерпуль” выигрывал 2:0. Кертис Джонс наугад выбил мяч вперед на половину поля РБ, и Мукиэле, опекавший Мане, поскользнулся в самый неподходящий момент. Убийственная реализация – и 2:0, исход противостояния фактически решен.

“Лейпциг” изобразил штурм в последние 30 минут, но игру переломить не удалось. Такая опытная команда как “Ливерпуль” пока еще не по зубам РБ.

ЛЧ. РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2. Превосходство в опыте - изображение 2

фото - Liverpool FC, UEFA de

Лига чемпионов, 1/8 финала. Первый матч. Будапешт, “Пушкаш Арена”

“РБ Лейпциг” – “Ливерпуль” 0:2

Голы: Салах 53, Мане 58

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Упамекано, Клостерманн, Мукиэле (Орбан 64) – Кампль (Хван 73) – Анхелиньо, Забитцер, Айдара (Поульсен 64), Адамс – Ольмо, Нкунку

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара (Окслейд-Чемберлен 72), Вейналдум, Джонс – Салах (Неко Уильямс 90), Фирмино (Шакири 72), Мане

Предупреждения: Айдара 5, Мукиэле 6, Нкунку 52, Анхелиньо 65, Ольмо 76 – Кабак 68, Хендерсон 81

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане РБ Лейпциг
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Комментарии (4)
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skopa (Харьков)
17.02.2021 в 00:29
Фарт теперь наше все..На Фортуну надейся, а сам не плошай..Египетский виртуоз удивил..все-таки попал в ворота..Правда , теперь Алиссон напрягает: ногами он играет немногим лучше Адриана...
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okolegko (Київ)
17.02.2021 в 00:14
Жахлива гра. Сподіваюся, що до наступного раунду підтягнуться деякі травмовані. Тоді буде на що сподіватися. Нині – повне
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Dr. House (Подолье)
17.02.2021 в 00:13
Порадовали сегодня и Ливер и Барса
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trust in LFC1892 (Киев)
16.02.2021 в 23:59
Почти что образцово. Интересно, Бавария довольна сегодняшним Упамекано..?
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