ЛЧ. РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2. Превосходство в опыте

В последних матчах чемпионата Англии “Ливерпуль” часто терял очки из-за необъяснимых ошибок у своих ворот. Сегодня судьба вернул должок чемпиону Англии. “Ливерпуль” действовал зрело и прагматично, выжидая ошибок со стороны соперника. И РБ “преуспел” в этом.

Юлиан Нагельсманн решил сыграть без чистых нападающих, и оставил в запасе капитана и центрбека Вилли Орбана, доверившись Дайо Упамекано, который со следующего сезона будет выступать за “Баварию”. Оба решения не оправдали себя. Что касается “Ливерпуля”, то стартовая одиннадцатка команды Клоппа была максимально предсказуемой.

РБ ярче начал матч, и создал первый момент – на пятой минуте Ольмо ударил в штангу головой после кросса Анхелиньо. Но “Ливерпуль” быстро захватил контроль над игрой. Команда Юргена Клоппа уверенно владела мячом, а при потерях очень грамотно включалась в прессинг, вынуждая “Лейпциг” ошибаться при выходе из обороны. Центрбеки РБ часто ошибалась в передачах, не выходило у номинальных хозяев выходить в атаку и когда глубоко опускались к своим воротам Кампль и Ольмо. “Ливерпуль” впечатлял организованностью своей игры, но в первом тайме создавал только полушансы.

Вторая половина вновь началась с момента “Лейпцига”, но Алиссон спас ворота “Ливерпуля”, вовремя выйдя из ворот, и сократив угол для Нкунку, который опередил в рывке Хендерсон после паса Анхелиньо. Но в дальнейшем гости действовали надежнее у своих ворот, и у РБ шансов больше не было.

“Ливерпуль” продолжал поджидать ошибки и его терпение в итоге было вознаграждено. Сначала Забитцер отдал неточный пас на Клостерманна, позволив Салаху перехватить мяч. Еще до того как форвард “Ливерпуля” поразил ворота, австриец схватился за голову – он понимал к чему приведет его ошибка.

А уже через пять минут “Ливерпуль” выигрывал 2:0. Кертис Джонс наугад выбил мяч вперед на половину поля РБ, и Мукиэле, опекавший Мане, поскользнулся в самый неподходящий момент. Убийственная реализация – и 2:0, исход противостояния фактически решен.

“Лейпциг” изобразил штурм в последние 30 минут, но игру переломить не удалось. Такая опытная команда как “Ливерпуль” пока еще не по зубам РБ.

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Лига чемпионов, 1/8 финала. Первый матч. Будапешт, “Пушкаш Арена”

“РБ Лейпциг” – “Ливерпуль” 0:2

Голы: Салах 53, Мане 58

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Упамекано, Клостерманн, Мукиэле (Орбан 64) – Кампль (Хван 73) – Анхелиньо, Забитцер, Айдара (Поульсен 64), Адамс – Ольмо, Нкунку

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара (Окслейд-Чемберлен 72), Вейналдум, Джонс – Салах (Неко Уильямс 90), Фирмино (Шакири 72), Мане

Предупреждения: Айдара 5, Мукиэле 6, Нкунку 52, Анхелиньо 65, Ольмо 76 – Кабак 68, Хендерсон 81