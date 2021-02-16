Лига чемпионов. Барселона - ПСЖ 1:4. Бенефис Мбаппе в театре Месси

Одна из главных вывесок 1/8 финала Лиги чемпионов не подкачала. "ПСЖ" и "Барселона" отыграли довольно событийный матч с большим количеством ударов и моментов. Правда, сдулись каталонцы как-то совсем быстро.

Героем встречи стал Килиан Мбаппе. Один из главных талантов мирового футбола в этот раз показал, что умеет не только носиться по полю со скоростью ветра, но и решать эпизоды в штрафной. В первом случае форвард "ПСЖ" блестяще разобрался с Ленгле на носовом платке после элегантного паса Верратти; во втором - проявил голевое чутье и добил мяч в сетку; в третьем - в касание отправил мяч над тер Штегеном.

По идее, у "Барсы" отвечать Мбаппе должен был Месси, но, как и в последних Эль Класико, Лео был малозаметен и запомнился в основном пешими прогулками по чужой половине поля. Особой активности от него так и не дождались.

При этом на гол "Барса" все равно наиграла. Курзава сбил Де Йонга в быстром отрыве, а Месси с точки пробил под перекладину. Были у каталонцев и другие шансы - Гризманн вообще мог дубль оформлять в первом тайме, но в одном эпизоде не пробил Наваса, а в другом не попал в створ ворот.

Было видно, что "Кулес" напрягают все силы, играют настолько хорошо, насколько они вообще могут. И все равно "ПСЖ" был лучше. Голы Мбаппе проистекали из логики матча - Париж подал 7 угловых против 2 у каталонцев; совершил 26 удачных обводок против 9; выиграл 11 верховых мячей против 2; отдал 14 передач под удар против 8 у команды Рональда Кумана.

Особенно зашкаливать преимущество "ПСЖ" стало после перерыва, когда поле покинул излишне нервный Идрисса Гуйе, а вместо него вышел Андер Эррера. Он освободил от черновой работы Паредеса, который и стал автором голевой передачи в эпизоде с третьим мячом - на сей раз, головой отличился Мойзе Кин.

Где в том эпизоде были Ленгле и Пике остается загадкой. Жерар форсировал выздоровление и вышел на поле не совсем готовым. В итоге он больше размахивал руками, чем играл, закончив матч с нулем отборов и одним перехватом.

А вот у "ПСЖ" сегодня балласта не было. Даже без Неймара и Ди Марии команда Маурисио Почеттино сыграла организованно, целеустремленно, не допустив критических ошибок в обороне и использовав все козыри в атаке. Понятно, что центральной фигурой был Мбаппе, но и партнеры Килиана не подвели. Ответный матч при таких раскладах стал просто формальностью.

1/8 финала ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "ПСЖ" - 1:4

Голы: Месси, 27 (с пенальти) - Мбаппе, 32, 65, 85, Кин, 70

"Барселона": тер Штеген - Дест (Мингеса, 71), Пике (Пьянич, 78), Ленгле, Альба - де Йонг, Бускетс (Пуч, 78), Педри (Тринкау, 78) - Дембеле, Месси, Гризманн (Брейтуэйт, 85)

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Гуйе (Эррера, 46), Паредес, Верратти (Дракслер, 73) - Кин (Данилу, 85), Икарди, Мбаппе

Предупреждение: Гуйе, 20