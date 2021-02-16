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Лига чемпионов. Барселона - ПСЖ 1:4. Бенефис Мбаппе в театре Месси

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Париж все решил даже без Неймара

Лига чемпионов. Барселона - ПСЖ 1:4. Бенефис Мбаппе в театре Месси

Getty Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Одна из главных вывесок 1/8 финала Лиги чемпионов не подкачала. "ПСЖ" и "Барселона" отыграли довольно событийный матч с большим количеством ударов и моментов. Правда, сдулись каталонцы как-то совсем быстро.

Героем встречи стал Килиан Мбаппе. Один из главных талантов мирового футбола в этот раз показал, что умеет не только носиться по полю со скоростью ветра, но и решать эпизоды в штрафной. В первом случае форвард "ПСЖ" блестяще разобрался с Ленгле на носовом платке после элегантного паса Верратти; во втором - проявил голевое чутье и добил мяч в сетку; в третьем - в касание отправил мяч над тер Штегеном.

По идее, у "Барсы" отвечать Мбаппе должен был Месси, но, как и в последних Эль Класико, Лео был малозаметен и запомнился в основном пешими прогулками по чужой половине поля. Особой активности от него так и не дождались.

При этом на гол "Барса" все равно наиграла. Курзава сбил Де Йонга в быстром отрыве, а Месси с точки пробил под перекладину. Были у каталонцев и другие шансы - Гризманн вообще мог дубль оформлять в первом тайме, но в одном эпизоде не пробил Наваса, а в другом не попал в створ ворот.

Было видно, что "Кулес" напрягают все силы, играют настолько хорошо, насколько они вообще могут. И все равно "ПСЖ" был лучше. Голы Мбаппе проистекали из логики матча - Париж подал 7 угловых против 2 у каталонцев; совершил 26 удачных обводок против 9; выиграл 11 верховых мячей против 2; отдал 14 передач под удар против 8 у команды Рональда Кумана.

Особенно зашкаливать преимущество "ПСЖ" стало после перерыва, когда поле покинул излишне нервный Идрисса Гуйе, а вместо него вышел Андер Эррера. Он освободил от черновой работы Паредеса, который и стал автором голевой передачи в эпизоде с третьим мячом - на сей раз, головой отличился Мойзе Кин.

Где в том эпизоде были Ленгле и Пике остается загадкой. Жерар форсировал выздоровление и вышел на поле не совсем готовым. В итоге он больше размахивал руками, чем играл, закончив матч с нулем отборов и одним перехватом.

А вот у "ПСЖ" сегодня балласта не было. Даже без Неймара и Ди Марии команда Маурисио Почеттино сыграла организованно, целеустремленно, не допустив критических ошибок в обороне и использовав все козыри в атаке. Понятно, что центральной фигурой был Мбаппе, но и партнеры Килиана не подвели. Ответный матч при таких раскладах стал просто формальностью.

1/8 финала ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "ПСЖ" - 1:4

Голы: Месси, 27 (с пенальти) - Мбаппе, 32, 65, 85, Кин, 70

"Барселона": тер Штеген - Дест (Мингеса, 71), Пике (Пьянич, 78), Ленгле, Альба - де Йонг, Бускетс (Пуч, 78), Педри (Тринкау, 78) - Дембеле, Месси, Гризманн (Брейтуэйт, 85)

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Гуйе (Эррера, 46), Паредес, Верратти (Дракслер, 73) - Кин (Данилу, 85), Икарди, Мбаппе

Предупреждение: Гуйе, 20

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (49)
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Algrab (Костопiль)
17.02.2021 в 00:25
Після такої гри "банкрот" Перес на 100% купить Мбаппе...І буде Кіліан пороти Барсу далі, тільки вже в чемпі...
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0
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Spokoyno (Киев)
17.02.2021 в 00:22
Нічого дивного Дійсно командної гри у виконанні Барселони ми не побачили... Мессі? Так зміг напочатку матчу створити три небезпечних момента і навіть один "реалізував" з пенальті. Утім далі... Дембеле отримавши в центрі карного м'яч "дарує" його Навасу, Гризманн теж "своє" не забиває, а Мбаппе - "прокинувся" і свої три моменти реалізує! Знов таки "Нічого дивного" Гвардія кращої команди минулого десятиліття пішла, в прямому та переносному значенні, а нову команду так "тренерські переборки" і не створили...
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0
ГенриВол (Волочиськ)
17.02.2021 в 00:18
Без підмашок, по доброму: чесно кажучи, до чоловяги з монреля аж якась жалість появилась. Це йому потрібно все оце прочитати, переварити і постаратись по розумному і обосновано виправдати 1:4
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0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.02.2021 в 00:29
он еще по 2-8 приемлемой отмазки не придумал
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+1
0
Algrab (Костопiль)
17.02.2021 в 00:30
Та щось там брехав, що гру не дивився...
0
0
Dr. House (Подолье)
17.02.2021 в 00:12
Великая Барселона в плей-офф ЛЧ проигрывает только с великим счётом
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.02.2021 в 00:07
ну хоть не 2-8)) бесплатный совет барсикам. Если главной надеждой команды становится Терштеген, а вратарь соперника больше угрожает воротам, чем "мессия", то от уставшей и забившей на все "мессии" нужно было избавляться еще позавчера, пока давали хорошие деньги. Великий Реал может провести для вас мастер-класс как это правильно сделать)
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+4
0
Dr. House (Подолье)
17.02.2021 в 00:07
А Месси всё-таки не захотел играть против своего будущего клуба))). Или не мог?))). Кроме забитого левого пенальти и запоренного перспективного штрафного всю игру где-то бродил, наверное мешочек с золотом на поле искал
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+4
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
17.02.2021 в 00:06
Кто бьі сомневался.
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+1
0
Dr. House (Подолье)
17.02.2021 в 00:04
Ау, монреальский шизоАлень, ты живой ещё?))). В прогнозе тебе четко счёт указали 1:4, так ты там истерил, что такого не будет. Как там твои на 99% точные прогнозы, убогое?
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+4
0
Algrab (Костопiль)
17.02.2021 в 00:07
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+3
0
Algrab (Костопiль)
17.02.2021 в 00:08
Він зараз дивиться НХЛ...
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.02.2021 в 00:09
"Преступление и наказание-2", сумасшедший монреальский пролетарий зарубывает деда-процентщика Лапорту украденной у Роналду расческой
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+5
0
Ol-g (Одесса)
17.02.2021 в 00:04
Поки будуть єноти, не буде ентрити в Іспанії і ЛЧ.
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0
0
Ol-g (Одесса)
17.02.2021 в 00:04
інтриги
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0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
17.02.2021 в 00:02
Якщо з Баварією було жорстке німецьке порно, то зараз французька еротика пута залишається путою. В Парижі чекаємо на сіквел
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+5
0
Термит (Киев)
17.02.2021 в 00:01
Есть такая добрая французская песенка: "Paroles, paroles, paroles". Ален Делон с кем-то дуэтом пел. Прямо так и поют: "Пороли, пороли, пороли!" Не знаю, посмотрел матч, почему-то вспомнилось...
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+5
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.02.2021 в 00:01
Даже левый пенальти в подарок голландца голландцу не помог Барсе избежать очередного изнасилования в плей-офф ЛЧ))). Пятый год подряд ФКБ вылетает позорно из ЛЧ после крупного поражения: 17-й от Юве 0:3, 18-й от Ромы 0:3, 19-й от Ливера 0:4, 20-й от Баварии 2:8, и сегодня. И кто-то будет ещё спорить, что ФКБ не FC PornoStar?
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+2
0
Algrab (Костопiль)
17.02.2021 в 00:01
Док, чекаємо на продовження серії: в Парижі буде 5-1...
Ответить
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
16.02.2021 в 23:59
Великолепно! Шикарный Мбапе! Не пойму чего там Куман после матча на лавке так веселился. Даже не много жаль Месси, ведь он довольно таки неплохой футболист, а по меркам средненькой да лиги так вообще считается звездой. ПСЖ с заслуженной победой, тикитака сгинь в небытие вместе с остатками той команды десятилетней давности.
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
16.02.2021 в 23:59
цитата дня: Куман: Месси и Мбаппе? В Барсе играет лучший футболист мира, Килиан – очень хороший исполнитель
Ответить
+5
0
Algrab (Костопiль)
17.02.2021 в 00:00
Ответить
+2
0
Po4eson (Одесса)
17.02.2021 в 00:04
Исполнил хет трик
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+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.02.2021 в 23:58
Бедный Йори... ой - Лёня
Ответить
+3
0
Algrab (Костопiль)
16.02.2021 в 23:57
Ну що, хлопці, як вам мій прогноз?По грі: це ще судєйка дав лівий пенальті в ворота ПСЖ та не дав чистий пенальті за фол патлатого гризуна на Мбаппе...З Перемогою!!!!P.S.: монреальський оленю, вилазь з нори...
Ответить
+3
0
alex 66 (Кременчуг)
16.02.2021 в 23:58
та вроде бы нет пенка чистая
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
17.02.2021 в 00:00
Ігровий момент...А гризун на стопу наступив: пенальті та жовта...
+1
0
andrewzheludkov (Черновцы)
17.02.2021 в 00:06
Я не увидел чистого. Сам себе дал по ноге, это видел.
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
16.02.2021 в 23:57
Вернись, лесной олень,По моему хотенью,Умчи меня, олень,В свою страну оленью.
Ответить
+6
0
Algrab (Костопiль)
16.02.2021 в 23:57
Ответить
+2
0
alex 66 (Кременчуг)
16.02.2021 в 23:56
Неймар нервно кусает губы-Мбаппе феерит
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.02.2021 в 23:55
И это еще Неймара и Ди Марии не было. Барселона отправляется доигрывать чемпионат и размышлять над ценностью первого места в группе, а Килиану пора уже на Бернабеу. Мы ждем от него таких же перформансов в Эль Класико.
Ответить
+4
0
Po4eson (Одесса)
16.02.2021 в 23:56
Денег не хватит. Месси всё съел
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.02.2021 в 23:56
Уже и до кошелька Переса добрался что ли? Ох уж этот Месси
+4
0
Po4eson (Одесса)
17.02.2021 в 00:02
hardcorepwnz для тебя. Перес купил Месси, чтоб тот разорил Барселону, чтоб Месси пешком отходил и слил ПСЖ, поэтому на Мбапе денег нет.
+4
0
Po4eson (Одесса)
17.02.2021 в 00:02
Это стёб, если что
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.02.2021 в 00:03
Любопытная многоходовочка, Дариану на заметку))
+4
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.02.2021 в 23:57
Справедливости ради , Барсе и первое место в группе не помогло бы. Слабенькие они сейчас, чтобы рассчитывать на что-то более серьёзное.
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.02.2021 в 23:57
Ну хоть подальше прошли бы, призовые тоже на дороге не валяются.
0
0
Dr. House (Подолье)
17.02.2021 в 00:10
Играли бы против Порту как Юве. Португезов бы прошли.
+2
0
rivnenskyi (Рівне)
16.02.2021 в 23:54
Месі просто ні про що. Відбігав глядачем. Його можна тільки вільним агентом брати в топ клуб.
Ответить
+4
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.02.2021 в 23:54
Теперь четко видно на что мы способны на сегодняшний день, это борьба за место в четвёрке Ла Лиги. На больше пока никаких шансов.
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
16.02.2021 в 23:54
от топота копыт пыль по полю летит:))))))))))))))))))
Ответить
+3
0
andrewzheludkov (Черновцы)
16.02.2021 в 23:53
Жаль что не играли Неймар, диМария и Месси
Ответить
+9
0
Saniabrunzan (Чернівці)
16.02.2021 в 23:57
Коментарій в ТОП))))
Ответить
+5
0
Algrab (Костопiль)
16.02.2021 в 23:58
Ответить
+2
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
16.02.2021 в 23:53
Все по делу: не должно быть случайных команд в 1/4)
Ответить
+6
0
Po4eson (Одесса)
16.02.2021 в 23:53
"Ла Ремонтада" будет? )))
Ответить
+3
0
Algrab (Костопiль)
16.02.2021 в 23:58
ось що буде...
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+2
0


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