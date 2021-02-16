Лионель Месси может побить рекорд знаменитого Рауля Гонсалеса

Аргентинский легионер "Барселоны" голом с пенальти в ворота ПСЖ (1:4) забивает уже 17-й год подряд в Лиге чемпионов.

Дебютировал голом в этих соревнованиях юный Лионель еще в 2005 году в матче с "Панатинаикосом".

Как отмечает Opta, столько лет в ЛЧ забивал только легендарный испанец Рауль Гонсалес (1995-2011), известный по выступлениям в мадридском "Реале".