Лига Чемпионов
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Лионель Месси может побить рекорд знаменитого Рауля Гонсалеса
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Аргентинский легионер "Барселоны" голом с пенальти в ворота ПСЖ (1:4) забивает уже 17-й год подряд в Лиге чемпионов.
Дебютировал голом в этих соревнованиях юный Лионель еще в 2005 году в матче с "Панатинаикосом".
Как отмечает Opta, столько лет в ЛЧ забивал только легендарный испанец Рауль Гонсалес (1995-2011), известный по выступлениям в мадридском "Реале".
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Комментарии (1)
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andrewzheludkov (Черновцы)
17.02.2021 в 00:10
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