Севилья - Боруссия Д. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

По вывеске эта пара 1/8-й финала Лиги чемпионов не слишком ярка, но в перспективе команды могут показать красивый и результативный футбол. "Севилья" сейчас на подъеме, а "Боруссии" нужно реабилитироваться за предыдущие неудачи.

Матч состоится 17.02.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1".

В Интернете матч по официальной трансляции представят платформы MEGOGO, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

В Германии матч покажут: Sky Go, Sky Ticket, DAZN, Sky Sport 1 / HD, Blue Sport.

В Испании матч покажут: Movistar +, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus.