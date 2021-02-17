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Севилья - Боруссия Д. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Севилья - Боруссия Д: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.02.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Севилья - Боруссия Д. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

La Liga

UA-Футбол
Новина українською

По вывеске эта пара 1/8-й финала Лиги чемпионов не слишком ярка, но в перспективе команды могут показать красивый и результативный футбол. "Севилья" сейчас на подъеме, а "Боруссии" нужно реабилитироваться за предыдущие неудачи.

Матч состоится 17.02.2021 в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1".

В Интернете матч по официальной трансляции представят платформы MEGOGO, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

В Германии матч покажут: Sky Go, Sky Ticket, DAZN, Sky Sport 1 / HD, Blue Sport.

В Испании матч покажут: Movistar +, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Севилья (Испания)
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