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Мбаппе после хет-трика на Камп Ноу: Невероятный матч, но мы еще ничего не добились

Лига Чемпионов
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Слово покорителю Барселоны

Мбаппе после хет-трика на Камп Ноу: Невероятный матч, но мы еще ничего не добились

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Главный герой матча "Барселона" - "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прокомментировал победу свою команды со счетом 4:1. Сам форвард, напомним, оформил хет-трик.

"Мы приехали сюда, чтобы победить. Мы сделали это – и в очень хорошей манере. Это невероятный матч. Но мы еще ничего не добились.

Важно продолжать в том же духе. Наш тренер проделал отличную работу. Но он продолжает дело Тухеля, который положил начало финалом. Мы прибавляем физически. Пока мы не на пике, хотя сегодня был очень хороший матч. Продолжим прогрессировать, чтобы вновь сыграть так же", - цитирует Килиана официальный сайт УЕФА.

Также журналисты задали вопрос Мбаппе по поводу его нового контракта с ПСЖ: "Я ценю футболку ПСЖ и храню ее в сердце. Что с моим будущим? Было бы глупо решать что-то по итогам одной игры. Об этом нужно думать в долгосрочной перспективе. Я всегда говорил, что я всем здесь доволен, а такие матчи делают меня счастливым".

Напомним, что Мбаппе повторил достижения Андрея Шевченко 1997-го года. Также он превзошел Зинедина Зидана по числу голов в плей-офф Лиги Чемпионов.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
УЕФА

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