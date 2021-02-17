Пике и Гризманн поссорились во время матча Барселоны с ПСЖ

"Барселона" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со свистом проиграла на своем поле "Пари Сен-Жермен". Финальный свисток зафиксировал счет 1:4 в пользу парижан. Конечно, ход игры не мог устраивать лидеров каталонской команд. Как пишут испанские СМИ, во втором тайме в одном из эпизодов возникла словесная перепалка между Херардом Пике и Антуаном Гризманном.

Газета AS цитирует диалог:

Пике: Ни одного долбаного долгого периода владения мячом, чёрт возьми. Чёрт возьми! Давай!

Гризманн: Полегче!

Пике: Ни одного приличного владения мячом!

Гризманн: Хватит, Жерар, полегче!

Пике: Чёрт возьми, Гризманн!

Гризманн: Отвали!

Пике: Сам отвали. Мы страдаем, мы уже пять минут так играем!"

Напомним, что ответный матч состоится 10-го марта в Париже. Ранее "Барселона" уже удавалось совершать камбек в противостоянии с ПСЖ: в 2017-м каталонцы обыграли парижан со счетом 6:1 после поражения 0:4 в первом матче. Но тогда они победили на Камп Ноу.