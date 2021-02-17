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Пике и Гризманн поссорились во время матча Барселоны с ПСЖ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Плохая атмосфера внутри каталонской команды

Пике и Гризманн поссорились во время матча Барселоны с ПСЖ

Новина українською

"Барселона" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со свистом проиграла на своем поле "Пари Сен-Жермен". Финальный свисток зафиксировал счет 1:4 в пользу парижан. Конечно, ход игры не мог устраивать лидеров каталонской команд. Как пишут испанские СМИ, во втором тайме в одном из эпизодов возникла словесная перепалка между Херардом Пике и Антуаном Гризманном.

Газета AS цитирует диалог:

Пике: Ни одного долбаного долгого периода владения мячом, чёрт возьми. Чёрт возьми! Давай!

Гризманн: Полегче!

Пике: Ни одного приличного владения мячом!

Гризманн: Хватит, Жерар, полегче!

Пике: Чёрт возьми, Гризманн!

Гризманн: Отвали!

Пике: Сам отвали. Мы страдаем, мы уже пять минут так играем!"

Напомним, что ответный матч состоится 10-го марта в Париже. Ранее "Барселона" уже удавалось совершать камбек в противостоянии с ПСЖ: в 2017-м каталонцы обыграли парижан со счетом 6:1 после поражения 0:4 в первом матче. Но тогда они победили на Камп Ноу.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
17.02.2021 в 08:28
хе-хе, может у Барсы проблемы с возвратом мяча из-за того, что кое-кто упорно не желает прессинговать?? Но виноват конечно же кто-то другой, например Гризманн )))
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 08:13
О, а зачем он вернулся? Новости по этому поводу помню))))) Пике - ушёл в пике))))
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