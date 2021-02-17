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Пике и Гризманн поссорились во время матча Барселоны с ПСЖ
Плохая атмосфера внутри каталонской команды
"Барселона" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со свистом проиграла на своем поле "Пари Сен-Жермен". Финальный свисток зафиксировал счет 1:4 в пользу парижан. Конечно, ход игры не мог устраивать лидеров каталонской команд. Как пишут испанские СМИ, во втором тайме в одном из эпизодов возникла словесная перепалка между Херардом Пике и Антуаном Гризманном.
Газета AS цитирует диалог:
Пике: Ни одного долбаного долгого периода владения мячом, чёрт возьми. Чёрт возьми! Давай!
Гризманн: Полегче!
Пике: Ни одного приличного владения мячом!
Гризманн: Хватит, Жерар, полегче!
Пике: Чёрт возьми, Гризманн!
Гризманн: Отвали!
Пике: Сам отвали. Мы страдаем, мы уже пять минут так играем!"
Напомним, что ответный матч состоится 10-го марта в Париже. Ранее "Барселона" уже удавалось совершать камбек в противостоянии с ПСЖ: в 2017-м каталонцы обыграли парижан со счетом 6:1 после поражения 0:4 в первом матче. Но тогда они победили на Камп Ноу.
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