Тренер Лейпцига: Слабая реализация повлияла на игру, но в целом мы смотрелись неплохо

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:2). Встреча проходила на нейтральном поле в Будапеште.

"Мы очень хорошо сыграли во втором тайме: создали много моментов, но совершили две ужасные ошибки, которые не прощают на этом уровне. Подкачала и реализация. Слабая реализация оказала большее влияние на игру, чем ошибки. Но все это часть футбола. Я считаю, что в целом мы смотрелись неплохо.

Первый тайм был равным. Очевидно, "Ливерпуль" больше владел мячом, но я не думаю, что у них было много моментов. Петеру Гулачи лишь однажды по-настоящему пришлось вступить в игру, а мы попали в штангу. В первом тайме мы не так уверенно владели мячом, как во втором. После перерыва мы смотрелись намного лучше.

Понятно, что теперь нам нужно забивать как минимум два гола. Но ответный поединок начнётся со счёта 0:0, и сегодня мы показали, что у нас есть всё, чтобы соперничать с "Ливерпулем". В ответном матче нам нужно вновь продемонстрировать это и постараться не делать ошибок", - приводит слова официальный сайт УЕФА.