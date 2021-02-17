Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман назвал потенциальную отставку с должности главного тренера Барселоны безумием
Давайте разбираться
Si
Помимо комментария о вчерашнем поражении от "ПСЖ" (1:4) в прессе, Рональд Куман также ответил на вопрос журналистов о потенциальной отставке. Цитирует голландца ESPN.
"Если бы я был кем-то, кто счастлив, когда мы выигрываем, а затем, после такого результата, как сегодня, сказал бы, что у меня нет желания продолжать… Безумие".
"Я знаю, где нахожусь и что нам нужно изменить. Мы пытаемся, находимся только на половине пути. Я мог бы вам солгать, но при счете 1:4 у нас немного шансов в ответном матче. Все уже произошло, нам нужно прогрессировать там, где это необходимо".
Популярное сейчас
- Барселона - ПСЖ 1:4. Обзор матча, видео голов
- РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
- Лига чемпионов. Барселона - ПСЖ 1:4. Бенефис Мбаппе в театре Месси
- Тело как улика: увы, травмы не оставили на Неймаре живого места
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО