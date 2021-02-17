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Куман назвал потенциальную отставку с должности главного тренера Барселоны безумием

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Давайте разбираться

Куман назвал потенциальную отставку с должности главного тренера Барселоны безумием

Si

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Помимо комментария о вчерашнем поражении от "ПСЖ" (1:4) в прессе, Рональд Куман также ответил на вопрос журналистов о потенциальной отставке. Цитирует голландца ESPN.

"Если бы я был кем-то, кто счастлив, когда мы выигрываем, а затем, после такого результата, как сегодня, сказал бы, что у меня нет желания продолжать… Безумие".

"Я знаю, где нахожусь и что нам нужно изменить. Мы пытаемся, находимся только на половине пути. Я мог бы вам солгать, но при счете 1:4 у нас немного шансов в ответном матче. Все уже произошло, нам нужно прогрессировать там, где это необходимо".

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В статье: Рональд Куман Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
17.02.2021 в 10:49
Да поставьте тренировать Барсу кого-то неопытного , но фанатично преданного!!! Аленя шепетовского например!!!))))
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