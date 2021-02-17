Куман назвал потенциальную отставку с должности главного тренера Барселоны безумием

Помимо комментария о вчерашнем поражении от "ПСЖ" (1:4) в прессе, Рональд Куман также ответил на вопрос журналистов о потенциальной отставке. Цитирует голландца ESPN.

"Если бы я был кем-то, кто счастлив, когда мы выигрываем, а затем, после такого результата, как сегодня, сказал бы, что у меня нет желания продолжать… Безумие".