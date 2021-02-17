Де Йонг – о поражении от ПСЖ: Мы уже оформляли камбэки в Кубке Испании

Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки Де Йонг прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (1:4). Цитирует нидерландского хавбека пресс-служба УЕФА.

"Мы уже оформляли камбэки в Кубке Испании, а теперь постараемся сделать то же самое в Париже. Это будет сложно, но мы попытаемся. Мне показалось, что мы играли неплохо в начале поединка, однако после перерыва соперник был лучше".