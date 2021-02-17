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Де Йонг – о поражении от ПСЖ: Мы уже оформляли камбэки в Кубке Испании

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Френки, но ведь это совсем другой турнир

Де Йонг – о поражении от ПСЖ: Мы уже оформляли камбэки в Кубке Испании

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Полузащитник каталонской "Барселоны" Френки Де Йонг прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (1:4). Цитирует нидерландского хавбека пресс-служба УЕФА.

"Мы уже оформляли камбэки в Кубке Испании, а теперь постараемся сделать то же самое в Париже. Это будет сложно, но мы попытаемся. Мне показалось, что мы играли неплохо в начале поединка, однако после перерыва соперник был лучше".

Напомним, в 1/8 финала "Барселона" отыгрывалась в поединке с "Райо Вальекано" (1:2), в четвертьфинале команда Кумана героически одолела "Гранаду" (3:5). Интересно, что первый матч полуфинала с "Севильей" "сине-гранатовые" проиграли со счетом 2:0.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Френки де Йонг
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Источник:
UEFA

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