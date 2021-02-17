Герой футбольного дня. Килиан Мбаппе

Ну послушайте... Оборону этой "Барсы" на внутренней арене растягивают даже такие "гранды" как "Леванте" с "Гранадой". А здесь мы говорим о матче с командой, обладающей одним из самых сильных в футбольном мире атакующим потенциалом (даже без Неймара и Ди Марии). Хотя Килиану Мбаппе все же нужно было что-то кому-то доказать...

Прежде всего, тренеру "Барселоны", который перед матчем назвал Месси лучшим игроком мира, а Килиана – просто хорошим исполнителем. Понятно, что каждая лягушка хвалит свое болото, но в контексте молодого француза звучало не слишком уважительно. Зато на поле все выглядело по-другому: пешеходный, малоактивный, флегматичный Месси и разрушительный Мбаппе. Возможно, это был один из лучших матчей в карьере Килиана.

Он первый, кто после Андрея Шевченко оформил хет-трик на легендарном "Камп Ноу". Он третий француз с минимум десятью точными ударами на уровне плей-офф Лиги чемпионов (для контекста, позади с восемью голами – Зинедин Зидан, впереди – Карим Бензема (18) и Тьерри Анри (12)), и он уже третий лучший бомбардир в истории ПСЖ во всех турнирах – 110 голов. Больше только у Эдинсона Кавани (200) и Златана Ибрагимовича (157).

А еще его команда – первая после легендарной эпопеи киевского "Динамо" 1997, кому удалось на уровне еврокубков забить более трех голов в одном матче на "Камп Ноу".

Вообще, история достойна фольклора. До встречи с ПСЖ "Барса" пропускала в последних шести матчах. В Ла Лиге оборона "Кулес" только пятая по надежности. И эти беды не в последнюю очередь связывали с травмой Херарда Пике. Мол, Юмтити – посмешище, Араужо – слишком молод (да еще и травмировался), Мингезу вынужденно используют на фланге, Лангле сам не тянет. И вот подтянулся Пике, чью готовность форсировали именно к этому матчу. Что получилось в итоге? Пике глотал пыль из-под ног Мбаппе. И беспомощно пытался удержать его хватанием за футболку. Хотя скорость у француза такова, что даже с этим у престарелого каталонца были проблемы.

Конечно, мы уже видели, как "Барса" отыгрывалась против ПСЖ со счета 0:4. Помним и о поражении 0:2 от "Севильи" в Кубке, после чего была победа 6:1. Но нынешняя "Барса" не способна на такие подвиги. Вчерашнее поражение (как и поражение 0:2 от "Севильи" в первом матче полуфинала Кубка) – фактически приговор.

Поскольку у нынешней "Барсы" нет стержня победителя. Рональд Куман, проиграв 1:4, весело улыбался после матча, тогда как его визави Почеттино призывал себя и свою команду быть скромными и сконцентрированными. Чувствуете разницу? А еще аргентинец раскрыл подробности диалога с Мбаппе:

"Перед игрой Мбаппе спросил, сколько раз я выигрывал на "Камп Ноу". Я сказал ему: "Однажды с "Эспаньолом". Килиан сказал, что сегодня вечером у меня будет вторая победа. А после игры он подошел ко мне и выпалил: "Вот и все, я же говорил".

А теперь сравните с разговором между Пике и Гризманном...

Фото - ПСЖ

А вообще, на пресс-конференции персоне Килиана Куману нужно было противопоставлять не Лионеля Месси, а Ансу Фати. Потому что Месси – это уже вчерашний день. А Фати – это будущее, которое, впрочем, может засиять перспективами только при расставании с прошлым.