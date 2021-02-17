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Пенальтист по имени Лео: Месси забил с 11-метровых все 4 своих мяча в текущем розыгрыше ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аргентинец страдает вместе с командой

Пенальтист по имени Лео: Месси забил с 11-метровых все 4 своих мяча в текущем розыгрыше ЛЧ

Sportbox

Новина українською

Вчера, 16 февраля, "Барселона" уступила "Пари Сен-Жермен" с разгромным счетом 1:4 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол "сине-гранатовых" забил капитан команды Лионель Месси. Футболист каталонцев реализовал пенальти в середине первого тайма.

Интересно, что всего в активе Месси 4 гола в нынешнем розыгрыше главного клубного европейского турнира, все мячи Лионель провел с пенальти.

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Отметим, что это всего лишь пятое поражение для "Барселоны" в Лиге чемпионов в рамках тех матчей, в которых забивал Месси. Лионель оформлял автографы в воротах соперников в 16 розыгрышах турнира.

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона
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Комментарии (8)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.02.2021 в 13:33
селеознёв))
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0
0
Vantala (Kharkiv)
17.02.2021 в 13:20
Приз имени селезнева честно заработал, чего уж там.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
17.02.2021 в 13:17
Срочно многомиллионный бонус этому аргентинскому гражданину
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+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.02.2021 в 12:44
Негайно до лікаря. Бо наступні синдроми будуть "мнє нада карміть сємью", "я магу послє ігри посідєть випіть, шо тут такова"...
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+5
0
Dr. House (Подолье)
17.02.2021 в 12:33
Селезнев
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.02.2021 в 11:54
Месси уже почти как Селезнев.
Ответить
+6
0
metall5291 (Kharkiv)
17.02.2021 в 12:58
Супер.
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+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
17.02.2021 в 11:51
Айда в Колос! Достойная замена Селезневу
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+6
0


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