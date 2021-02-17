Пенальтист по имени Лео: Месси забил с 11-метровых все 4 своих мяча в текущем розыгрыше ЛЧ

Вчера, 16 февраля, "Барселона" уступила "Пари Сен-Жермен" с разгромным счетом 1:4 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол "сине-гранатовых" забил капитан команды Лионель Месси. Футболист каталонцев реализовал пенальти в середине первого тайма.

Интересно, что всего в активе Месси 4 гола в нынешнем розыгрыше главного клубного европейского турнира, все мячи Лионель провел с пенальти.

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Отметим, что это всего лишь пятое поражение для "Барселоны" в Лиге чемпионов в рамках тех матчей, в которых забивал Месси. Лионель оформлял автографы в воротах соперников в 16 розыгрышах турнира.