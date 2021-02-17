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Порту - Ювентус: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Порту - Ювентус, среда, 17 февраля 2021
Среди всех пар 1/8 финала Лиги Чемпионов эта выглядит наиболее непропорциональной. Но так же думали в прошлом сезоне, когда Ювентус встречался с Лионом. Порту имеет международного опыта не меньше, чем ткачи. А ничья с Манчестер Сити на групповом этапе должна придать уверенности драконам в противостоянии с Роналду и компанией.
Удастся ли туринцам избежать проблем и заранее обеспечить себе место в четвертьфинале, смотрите в среду, 17-го февраля на телеканале Футбол 2. Начало матча Порту - Ювентус в 22:00. За час до игры и сразу после ее завершения в эфир выйдет программа «Ночь Лиги Чемпионов», ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.
Легальная онлайн трансляция матча Порту - Ювентус в интернете будет доступна на OTT-платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар TV, Vodafone TV и других.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка Порту - Ювентус вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>. Также UA-Футбол проведет аудио трансляцию игры Порту - Ювентус.
Трансляции в Италии: Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 252, NOW TV
Трансляции в Португалии: Eleven Sports 1 Portugal, TVI
С прогнозом на матч Порту - Ювентус можно ознакомиться здесь >>
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