Порту - Ювентус: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Среди всех пар 1/8 финала Лиги Чемпионов эта выглядит наиболее непропорциональной. Но так же думали в прошлом сезоне, когда Ювентус встречался с Лионом. Порту имеет международного опыта не меньше, чем ткачи. А ничья с Манчестер Сити на групповом этапе должна придать уверенности драконам в противостоянии с Роналду и компанией.

Удастся ли туринцам избежать проблем и заранее обеспечить себе место в четвертьфинале, смотрите в среду, 17-го февраля на телеканале Футбол 2 . Начало матча Порту - Ювентус в 22:00 . За час до игры и сразу после ее завершения в эфир выйдет программа «Ночь Лиги Чемпионов», ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.

Легальная онлайн трансляция матча Порту - Ювентус в интернете будет доступна на OTT-платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар TV, Vodafone TV и других.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка Порту - Ювентус вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>. Также UA-Футбол проведет аудио трансляцию игры Порту - Ювентус.

Трансляции в Италии: Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 252, NOW TV

Трансляции в Португалии: Eleven Sports 1 Portugal, TVI

С прогнозом на матч Порту - Ювентус можно ознакомиться здесь >>