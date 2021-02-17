"Какое ваше дело?" Гризманн улетел в Лион после разгромного поражения Барселоны на Камп Ноу

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн покинул Каталонию сразу же после матча с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Marca, француз улетел на родину к своей семье, в город Лион. Все делом в том, что наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман предоставил своим исполнителям двухдневный отдых.

Отъезд форварда вызвал шквальную критику фанатов в социальных сетях. В аэропорту футболиста ожидала пресса, однако Гризманн был неразговорчив:

"Куда я лечу? А какое ваше дело?" – огрызнулся Антуан.

Вчера, 16 февраля, "Барселона" уступила "ПСЖ" со счетом 1:4 – соотечественник Гризманна, Килиан Мбаппе, оформил хет-трик. Также по голу забили Лионель Месси и Мойзе Кин.