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"Какое ваше дело?" Гризманн улетел в Лион после разгромного поражения Барселоны на Камп Ноу
Take me high, my airplane
Football24News
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн покинул Каталонию сразу же после матча с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Marca, француз улетел на родину к своей семье, в город Лион. Все делом в том, что наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман предоставил своим исполнителям двухдневный отдых.
Отъезд форварда вызвал шквальную критику фанатов в социальных сетях. В аэропорту футболиста ожидала пресса, однако Гризманн был неразговорчив:
"Куда я лечу? А какое ваше дело?" – огрызнулся Антуан.
Вчера, 16 февраля, "Барселона" уступила "ПСЖ" со счетом 1:4 – соотечественник Гризманна, Килиан Мбаппе, оформил хет-трик. Также по голу забили Лионель Месси и Мойзе Кин.
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