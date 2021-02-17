  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Какое ваше дело?" Гризманн улетел в Лион после разгромного поражения Барселоны на Камп Ноу
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Какое ваше дело?" Гризманн улетел в Лион после разгромного поражения Барселоны на Камп Ноу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Take me high, my airplane

"Какое ваше дело?" Гризманн улетел в Лион после разгромного поражения Барселоны на Камп Ноу

Football24News

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн покинул Каталонию сразу же после матча с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Marca, француз улетел на родину к своей семье, в город Лион. Все делом в том, что наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман предоставил своим исполнителям двухдневный отдых.

Отъезд форварда вызвал шквальную критику фанатов в социальных сетях. В аэропорту футболиста ожидала пресса, однако Гризманн был неразговорчив:

"Куда я лечу? А какое ваше дело?" – огрызнулся Антуан.

Вчера, 16 февраля, "Барселона" уступила "ПСЖ" со счетом 1:4 – соотечественник Гризманна, Килиан Мбаппе, оформил хет-трик. Также по голу забили Лионель Месси и Мойзе Кин.

Читайте такжеОт улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...