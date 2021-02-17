Официально: Текущий сезон Юношеской лиги УЕФА отменен из-за коронавируса

Исполнительный комитет УЕФА решил отменить дальнейший розыгрыш Юношеской лиги УЕФА нынешнего сезона.

Причина - пандемия COVID-19 и ее влияние на проведение соревнований.

Изначально исполком в прошлом году решил изменить формат турнира и отложить старт. Однако сейчас решил и вовсе отменить розыгрыш.

Исполнительный комитет УЕФА подчеркнул, что дальше откладывать старт турнира невозможно и что на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов.

Отметим, что от Украины в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА должны были сыграть "Динамо" (против "Барселоны") и "Шахтер" (против "Порту").