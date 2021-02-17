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Официально: Текущий сезон Юношеской лиги УЕФА отменен из-за коронавируса
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mfckrystal.com
Исполнительный комитет УЕФА решил отменить дальнейший розыгрыш Юношеской лиги УЕФА нынешнего сезона.
Причина - пандемия COVID-19 и ее влияние на проведение соревнований.
Изначально исполком в прошлом году решил изменить формат турнира и отложить старт. Однако сейчас решил и вовсе отменить розыгрыш.
Исполнительный комитет УЕФА подчеркнул, что дальше откладывать старт турнира невозможно и что на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов.
Отметим, что от Украины в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА должны были сыграть "Динамо" (против "Барселоны") и "Шахтер" (против "Порту").
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