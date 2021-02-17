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Официально: Текущий сезон Юношеской лиги УЕФА отменен из-за коронавируса

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Официально: Текущий сезон Юношеской лиги УЕФА отменен из-за коронавируса

mfckrystal.com

Новина українською

Исполнительный комитет УЕФА решил отменить дальнейший розыгрыш Юношеской лиги УЕФА нынешнего сезона.

Причина - пандемия COVID-19 и ее влияние на проведение соревнований.

Изначально исполком в прошлом году решил изменить формат турнира и отложить старт. Однако сейчас решил и вовсе отменить розыгрыш.

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Исполнительный комитет УЕФА подчеркнул, что дальше откладывать старт турнира невозможно и что на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов.

Отметим, что от Украины в 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА должны были сыграть "Динамо" (против "Барселоны") и "Шахтер" (против "Порту").

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) коронавирус
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