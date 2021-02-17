Порту - Ювентус 2:1. Драконы сильнее в своем логове

Подопечные Сержиу Консейсау агрессивно начали поединок и уже на 2-й минуте игрового времени открыли счет - Бентанкур отдавал передачу голкиперу туринцев Щенсны, но иранский форвард Тареми опередил польского вратаря и воткнул мяч в сетку "зебр". "Драконы" использовали высокий прессинг в первые минуты встречи и буквально не давали защите "Юве" продохнуть, Войцех Щенсны часто касался мяча в начале матча.

Ближе к 10-й минуте туринцы полностью взяли снаряд под свой контроль, но в основном все заканчивалось так и не начавшись - перекатами в центре поля. Очень хаотично смотрелась игра команды Андреа Пирло в начале поединка. В свою очередь португальцы спокойны отошли назад, отдали мяч футболистам "Ювентуса" и перешли на игру "вторым номером", ожидая возможностей для резких контрвыпадов.

Первый опасный момент "Юве" создал на 16-й минуте, Сандро навесил в штрафную площадь, но Кьеза не смог как следует обработать мяч и пробил с лета мимо ворот. Довольно странным выглядело решение Пирло не поставить в старт туринцев Альваро Морату - очень сложно итальянской команде было вскрывать низкий блок чемпиона Португалии.

В первом тайме в составе гостей очень активно себя показывал центральный хавбек Уэстон Маккенни - 22-летний американец успевал у своих, и у чужих ворот: вступал в отбор и старался обострять игру в атакующей стадии "Юве". Несмотря на преимущество во владении мячем "Ювентуса", именно хозяева были ближе к своему второму голу. На 35-й минуте произошел очень неприятный эпизод для коуча гостей, капитан и лидер обороны "Ювентуса" Джорджо Кьеллини был вынужден покинуть поле из-за травмы - итальянского центрбэка заменил турок Мерих Демирал.

Дежавю испытал Андреа Пирло на старте вторых 45 минут основного времени - Консейсау снова сумел зарядить своих подопечных на начало тайма, и уже на 19-й секунде (!) "Порту" сумел удвоить свое преимущество, благодаря точному выстрелу малийского нападающего хозяев Муссы Мареги!

На 63-й минуте наставник "Юве" решил усилить линию атаку своей команды и выпустил на поле Морату, но по итогу испанец не смог как следует войти в игру и перевернуть ситуацию. Туринцы так же продолжали плести кружева вокруг штрафной площадки "драконов", но явно не хватало итальянцам изобретательности и решимости в завершальной стадии атак. Совершенно не клеилась игра у "зебр", даже всем известный мастер верховой борьбы Криштиану Роналду проигрывал свои дуэли в штрафной площадке "драконов"...

По трансляции казалось, что именно туринцы ведут в счете - чемпион Италии размеренно перекатывал мяч... В свою очередь "Порту" совершенно не боялся "бьянконери", не отсиживался в обороне и при удобной возможности выбегал в вертикальные контрвыпады. Тем не менее в концовке встречи гости сумели дожать "драконов" и отыграть один мяч: Рабьо выполнил прострел в штрафную площадь, а Федерико Кьезо откликнулся на передачу и пробил в противоход голкиперу "Порту" Марчесину.

Команды закончили поединок при счете 2:1 на табло - судьба путевки в четвертьфинал главного еврокубка решится в Турине 9-го марта.

Лига Чемпионов 2020/2021. Первый матч 1/8

Португалия. Порту. Стадион: "Драгау"

"Порту" - "Ювентус" 2:1

Голы: Тареми 2, Марега 46 - Кьеза 83

"Порту": Марчесин, Манафа, Сануси, Пепе, Мбемба, Отавио (Луис Фернандо Диас 58), Урибе, Корона (Лум 91), Сержиу Оливейра (Франсишку Консейсау 91), Тареми, Марега (Груич 67).

Главный тренер: Сержиу Консейсау

"Ювентус": Щенсны, Данило, де Лигт, Кьеллини (Демирал 35), Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Кулусевски (Рэмзи 77), Маккенни (Мората 63), Кьеза, Роналду.

Главный тренер: Андреа Пирло

Предупреждения: де Лигт 63, Данило 81, Демирал 87, Сандро 92

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)